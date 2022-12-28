快訊

陽明交大碩論被認定抄襲、學位被撤 林耕仁道歉了

國訓推英語教學有成 陳念琴、陳毅帆成活招牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國訓中心舉辦英語教學成果暨運動英語教材發表會，包括拳擊女將陳念琴（左二）花式滑輪溜冰選手陳毅帆（右二）和體育署代理署長林騰蛟（又三）都出席。記者曾思儒／攝影
國訓中心舉辦英語教學成果暨運動英語教材發表會，包括拳擊女將陳念琴（左二）花式滑輪溜冰選手陳毅帆（右二）和體育署代理署長林騰蛟（又三）都出席。記者曾思儒／攝影

為提升選手、教練的英語能力，國家訓練中心從106年起結合高雄在地的文藻外語大學，投入專業外語師資舉辦英語課程，5年來報名的選手、教練從最初個位數到今年的1069人，成果豐碩，今天拳擊「抗癌鬥士」陳念琴和花式滑輪溜冰選手陳毅帆更實際演出英語對話，互相了解彼此的運動種類，展現英語學習成果。

上月剛打下亞錦賽金牌的陳念琴透露，從小就著姊姊聽碧昂絲的音樂、看WWE，自然而然對英文產生興趣，出國比賽也會主動和國外選手聊天，英文成重要溝通語言，接受文藻教授一對一指導讓她十分受益，現在用英文接受訪問也不成問題。

杭州亞運培訓隊的重點選手陳毅帆，今年世界滑輪溜冰錦標賽直排個人花式成年男子組摘下金牌，國訓中心今年舉辦英語演講比賽，他以流利英語介紹花式滑輪溜冰也獲得裁判青睞，拿下演講比賽第一名；他笑說接下的英文對話任務約2周，和陳念琴練習3天，感謝國訓中心的英語課程，讓自己學習英文更順利。

國訓今天舉辦英語教學成果暨運動英語教材發表會，代理署長林騰蛟提到，英語是國際語言，流利英文對選手競技表現有加分效果，樂見國訓推動英語教學的成果。

為結合運動和英語的跨文化溝通能力，國訓中心的運動英語教材計畫從110年啟動，委託文藻外語大學專業師資，歷時18個月，開發符合教練、選手需求的「運動英語教材」，今天也展示總共5冊的教材。

擔任教材計畫主持人的教授林文川教授表示，這是第一套國人研發、全英語編撰的運動英語教材，包括英語單字、句型及文章，以及比賽、訓練等擬真情境對話，共有16位文藻的老師投入編寫，其中包括5位外籍教師，許多老師從運動門外漢到了解各項運動，跨領域學習得到不少收穫。

國訓中心董事陳全壽（中）和拳擊女將陳念琴（左）及花式滑輪溜冰選手陳毅帆合影。記者曾思儒／攝影
國訓中心董事陳全壽（中）和拳擊女將陳念琴（左）及花式滑輪溜冰選手陳毅帆合影。記者曾思儒／攝影
拳擊女將陳念琴（左）和花式滑輪溜冰選手陳毅帆展現流利的英語對話。記者曾思儒／攝影
拳擊女將陳念琴（左）和花式滑輪溜冰選手陳毅帆展現流利的英語對話。記者曾思儒／攝影

陳念琴 滑輪溜冰 亞運

延伸閱讀

拳擊／巴黎奧運超前部署 抗癌鬥士陳念琴降體重轉量級

0元溜冰！南港「戶外滑冰場」開放，溜冰鞋、護具免費租，台北市堆雪人好Chill

268名小選手不畏寒風 競速參加嘉義縣長盃滑輪溜冰錦標賽

拳擊／陳念琴4比1撂倒柴伊布 金腰帶系列賽奪冠

相關新聞

拳擊／巴黎奧運超前部署 抗癌鬥士陳念琴降體重轉量級

今年打下亞錦賽個人首面金牌的抗癌鬥士陳念琴，2022年的尾聲已經開始為巴黎奧運準備，明年起的所有賽事將降級到66公斤級，...

網球／揮別未打疫苗風波 約克維奇抵達澳洲備戰澳網

網壇人士表示，前世界球王喬科維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而被澳洲驅逐出境近1年後，今天抵達澳洲

國訓推英語教學有成 陳念琴、陳毅帆成活招牌

為提升選手、教練的英語能力，國家訓練中心從106年起結合高雄在地的文藻外語大學，投入專業外語師資舉辦英語課程，5年來報名...

歐美體壇迎跨年 每天都有球賽看

週末即將過新年，歐美體壇賽事陪大家一起跨年！歐洲足壇最指標的英超聯賽，傳統上會安排節禮日到過年的一連串賽事，又稱為「聖誕特快車」，從節禮日到過年週每天都有球賽看，今年台灣時間31日晚間8點半開始，就有

網球／面對約克維奇滿血回歸 納達爾否認最後一次打澳網

塞爾維亞名將約克維奇即將在萬眾期待之下回歸澳洲網球公開賽，老對手、西班牙猛將納達爾今天「鬥志滿滿」地表示歡迎，也駁斥本屆...

高球／中信邀請賽 捐千萬助弱勢童

年末高球壓軸大賽「二◯二二中國信託邀請賽」將於明天點燃戰火，參賽的其中卅六位女將，昨在職業業餘配對賽揮桿獻愛，中信兄弟棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。