國訓推英語教學有成 陳念琴、陳毅帆成活招牌

為提升選手、教練的英語能力，國家訓練中心從106年起結合高雄在地的文藻外語大學，投入專業外語師資舉辦英語課程，5年來報名的選手、教練從最初個位數到今年的1069人，成果豐碩，今天拳擊「抗癌鬥士」陳念琴和花式滑輪溜冰選手陳毅帆更實際演出英語對話，互相了解彼此的運動種類，展現英語學習成果。

上月剛打下亞錦賽金牌的陳念琴透露，從小就著姊姊聽碧昂絲的音樂、看WWE，自然而然對英文產生興趣，出國比賽也會主動和國外選手聊天，英文成重要溝通語言，接受文藻教授一對一指導讓她十分受益，現在用英文接受訪問也不成問題。

杭州亞運培訓隊的重點選手陳毅帆，今年世界滑輪溜冰錦標賽直排個人花式成年男子組摘下金牌，國訓中心今年舉辦英語演講比賽，他以流利英語介紹花式滑輪溜冰也獲得裁判青睞，拿下演講比賽第一名；他笑說接下的英文對話任務約2周，和陳念琴練習3天，感謝國訓中心的英語課程，讓自己學習英文更順利。

國訓今天舉辦英語教學成果暨運動英語教材發表會，代理署長林騰蛟提到，英語是國際語言，流利英文對選手競技表現有加分效果，樂見國訓推動英語教學的成果。

為結合運動和英語的跨文化溝通能力，國訓中心的運動英語教材計畫從110年啟動，委託文藻外語大學專業師資，歷時18個月，開發符合教練、選手需求的「運動英語教材」，今天也展示總共5冊的教材。