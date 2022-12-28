歐美體壇迎跨年 每天都有球賽看

週末即將過新年，歐美體壇賽事陪大家一起跨年！歐洲足壇最指標的英超聯賽，傳統上會安排節禮日到過年的一連串賽事，又稱為「聖誕特快車」，從節禮日到過年週每天都有球賽看，今年台灣時間31日晚間8點半開始，就有英超與西甲賽事接力跨年，新年1月1日凌晨到早上還有NBA共9場賽事，2日則有美式足球NFL倒數第二輪賽事的刺激對決。

英超、西甲賽事接力

週末將與2022年做個告別，年尾的日子到跨年，球迷有歐洲足壇陪伴！指標性的英超聯賽過往都會在節禮日到過年的期間，安排一連串賽事，也被稱為聖誕特快車，期間幾乎天天有比賽，各隊會在一週內踢2至3場賽事。

今年跨年夜，台灣時間晚上8點半起，就有英超與西甲的賽事接力，先是8點半的早場由狼隊坐鎮主場迎戰曼聯，9點則是西甲巴塞隆納主場對決西班牙人，11點英超同時有4場比賽開踢、西甲則有2戰，新科豪門紐卡索聯、英超衛冕軍曼城都將登場，跨年後的2023年首場矚目性足球賽則是英超榜首兵工廠作客迎戰「海鷗軍團」布萊頓。

連假早晨看職籃、美足

至於2023年1月1日凌晨開始，就換美國體壇為主力，凌晨4點有溜馬、快艇之戰，早上8點則有4場賽事，西區二、三名的鵜鶘灰熊之戰會在9點引燃戰火，2日早上9點是精彩好戲：東、西區龍頭塞爾提克與金塊的對決。

而美式足球NFL也即將到季賽尾聲，台灣時間1月2日凌晨到早上是NFL第17輪（倒數第二輪），最適合台灣球迷收看的早上9點半之戰是關鍵的美北內戰，由匹茲堡鋼人對決巴爾的摩烏鴉，前者季後賽尚有一線生機，後者則要拼季後賽種子序。

此外，今年來台、刮起魔獸旋風的T1雲豹球星霍華德，也宣布會在桃園跨年晚會與大家一起跨年，魔獸也提到「很期待與大家迎接跨年，盼體驗台灣的跨年氣氛！」

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