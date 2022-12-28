拳擊／巴黎奧運超前部署 抗癌鬥士陳念琴降體重轉量級

今年打下亞錦賽個人首面金牌的抗癌鬥士陳念琴，2022年的尾聲已經開始為巴黎奧運準備，明年起的所有賽事將降級到66公斤級，且直接鎖定杭州亞運前2名的巴黎奧運參賽資格。

陳念琴去年東奧參加女子69公斤級，上月亞錦賽奪下70公斤級金牌，不過她的體重其實已經降到66公斤左右，「因為巴黎奧運縮減量級，我要不是上去打75（公斤），就是下去到66（公斤），我選擇66公斤。」

她透露減重期前半段辛苦，肌耐力也有受影響，目前仍持續適應，明年包括3月世界杯和下半年的杭州亞運都會參加66公斤級，且喊鎖定杭州亞運金牌，要直接拿到巴黎奧運資格。

今天出席國訓中心英語教學成果發表會的陳念琴提到，杭州亞運確定是巴黎奧運資格賽，前兩名就可拿到奧運代表權，「所以我一定要拿金牌！」

笑說自己「愛美」的陳念琴最近喜歡為雙手增添色彩，上月亞錦賽就帶著指甲彩繪過的雙手上場，今天也展示藍色為基底的甲彩，她笑說已經想好，以後只要參加比賽，就要以金和銀色為基底，「因為金牌和銀牌啊，我只要這成績！」

東京奧運前發現罹患何杰金氏淋巴癌，個性開朗的陳念琴沒被病魔擊倒，她表示現在身體狀況非常好，只需定期追蹤，2023年除了年初選拔賽和各項賽事，重點放在世界杯和亞運，期待再打下一場場好成績。