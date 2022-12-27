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PLG／對觀眾比中指 鋼鐵人張伯維挨罰1萬5、禁賽1場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG高雄17直播鋼鐵人隊在今天作客新竹街口攻城獅隊主場，在第四節時鋼鐵人張伯維對攻城獅蕭順議出現違反運動精神犯規後，因為對場邊觀眾比中指，遭到聯盟賽後懲處禁賽1場、罰款1萬5千元，禁賽將於下場出戰新北國王隊比賽執行。

聯盟公告如下：

P. LEAGUE+ 今日（12/27）針對G035 高雄17直播鋼鐵人 vs. 新竹街口攻城獅的比賽，鋼鐵人的張伯維對觀眾做出不雅動作，聯盟裁罰禁賽乙場、罰款新台幣壹萬伍仟元。最新完整說明如下：

*賽事編號：G035 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）

*日期：2022/12/27（星期二）

*事件：鋼鐵人張伯維對觀眾比中指

*說明：G035 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）於第四節11分18秒對觀眾比中指，依聯盟賽事章程第四章球員行為準則第二十五條道德條款及其他行為規範「球員應維持職業運動員之公眾形象，不得有下列行為。第十款、 其他有損及聯盟形象之言行情節重大者。」並根據章程第二十七條罰則，處以禁賽乙場於G037 高雄17直播鋼鐵人 vs. 新北國王的比賽執行 ，併罰款新台幣壹萬伍仟元整。

攻城獅 國王

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