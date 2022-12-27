快訊

美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空

網球／揮別未打疫苗風波 喬科維奇抵達澳洲備戰澳網

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
前世界球王喬科維奇。 美聯社
前世界球王喬科維奇。 美聯社

網壇人士表示，前世界球王喬科維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而被澳洲驅逐出境近1年後，今天抵達澳洲。

路透社報導，9度奪得澳洲公開賽冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）今年1月在針對他疫苗施打狀態進行的一場法律訴訟失利後，最初被禁止進入澳洲3年。

澳洲後來取消旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明的要求。

澳洲政府11月證實，不再禁止未接種疫苗的塞爾維亞網球名將喬科維奇入境，並核發簽證，允許他參加下個月登場的年度首場大滿貫賽事澳網

澳洲網球協會（Tennis Australia）執行長提列（Craig Tiley）說，他希望當地球迷能接受喬科維奇回歸。

他告訴媒體：「我們歡迎他（喬科維奇）回來澳洲。」

「我對澳洲民眾很有信心。我很有信心球迷會做出我們希望他們做出的反應。」

澳洲網球協會證實，喬科維奇已經抵達澳洲。

喬科維奇計劃參加2023年1月1日開始的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），為墨爾本的澳洲公開賽熱身。

世界排名第5的喬科維奇上週在杜拜說：「多年來，我非常幸運地在澳洲有出色的開始，我喜歡在那裡打球。」

喬科維奇今年勇奪生涯第6座ATP年終賽（ATPFinals）冠軍，追平了瑞士天王費德瑞（RogerFederer）的紀錄。

Novak Djokovic 澳網

延伸閱讀

疫情升溫！台中66歲「天選之人」 衝接種站第6劑搶頭香

疫情帶來轉機 5藥廠擬在新加坡設廠生產疫苗

台中疫情升溫！今突破3000例增幅43.59% 疫苗打氣回升

網球／球迷引頸期待 網壇兩大天王在澳洲展開新賽季

相關新聞

足球／快訊！傳出比利已向家人告別 親友隨侍在側

據切爾西球迷臉書粉絲專頁發布的最新消息指出，巴西「球王」比利已向家人們告別，而親友們已隨侍在醫院，據家人表示，「他的情況已更為惡化。」 現年82歲的比利，於10月因結腸癌接受治療，11月29日前

高球／富邦長春公開賽明燃戰火 呂文德鎖定二連霸

TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽年度壓軸大賽，擁有20年悠久輝煌歷史的2022富邦長春公開賽，明天將在台灣高爾夫俱樂部...

谷愛凌史丹福大學成績單曝光！獲得「全滿分」 陸網友：太牛

中美混血滑雪選手谷愛凌在2022年北京冬奧表現亮眼，近日她在微博回顧今年並分享最難忘的事，包括獲選新華社體育部最佳十個運...

羽球／簽保證書才返中國 大陸羽球教父病逝

中國羽球教父、國羽功勳教練王文教25日因病在北京逝世，享壽89歲。王文教曾是印尼球星，他為了回中國打羽球，簽下永遠不再回...

高球／鼓勵國家隊站穩根基 王政松：要轉職業先達80分

中華民國高爾夫球協會在今天舉行2023國家培訓隊頒獎典禮，今年培訓梯隊經過冬季賽4輪賽事選出男、女子各6名選手成為國家培...

網球／球迷引頸期待 網壇兩大天王在澳洲展開新賽季

塞爾維亞好手約克維奇和西班牙猛將納達爾本週將分別在澳洲阿得雷德（Adelaide）和雪梨展開新賽季征途，並且放眼再拿澳洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。