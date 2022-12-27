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HBL／連打兩天延長賽 成功驟死戰出局「開心但遺憾」

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
成功連兩天外卡賽都打到延長賽，但今天不敵三重，無緣隊史第一度的8強賽。記者曾思儒／攝影
成功連兩天外卡賽都打到延長賽，但今天不敵三重，無緣隊史第一度的8強賽。記者曾思儒／攝影

隊史最靠近HBL男甲級8強的一次，成功高中差了最後5分鐘，今天111學年HBL男甲級複賽外卡最終戰雖克服最多21分落後，但延長賽沒能完成逆轉驚奇，最終以70：75敗給三重商工，今年旅程停在高雄巨蛋。

兩軍複賽分組最終戰也曾碰頭，成功同樣是5分落敗，今天又是同樣的比分差，帶著4犯撐到最後的曾亮眼眶泛紅說：「命吧。」

成功昨天外卡首戰和治平高中就是拚到延長賽，今天三節打完落後三重21分，第四節打出一波28：7的強力反撲，包括曾亮讀秒階段的追平一擊，66：66扳平比數，但後場大將吳承濬犯滿、主力前鋒鄭仲宸最後16.7秒扭到腳踝提前退場，和隊史首度的8強擦身而過。

就讀普通班的曾亮坦言，連兩天打到延長賽，和好幾位隊友都快抽筋，教練蔡君豪最後也鼓勵全隊，在球場、課業都要維持下打進複賽，已經很不容易。

「有遺憾，人生總是有遺憾的地方，但過程很開心，高三全部一起拚到最後。」曾亮說。

高中生涯最終戰，鄭仲宸貢獻18分、12籃板，曾亮出賽42分鐘繳出12分、6籃板、5抄截，吳承濬也有13分、6籃板、9抄截表現。

成功鄭仲宸（右）延長賽最後1分鐘扭傷退場。記者曾思儒／攝影
成功鄭仲宸（右）延長賽最後1分鐘扭傷退場。記者曾思儒／攝影

HBL 成功高中 治平高中

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