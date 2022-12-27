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高球／富邦長春公開賽明燃戰火 呂文德鎖定二連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠（左二）為2022富邦長春公開賽進行開球。圖／樺暉整合行銷提供
富邦集團董事長蔡明忠（左二）為2022富邦長春公開賽進行開球。圖／樺暉整合行銷提供

TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽年度壓軸大賽，擁有20年悠久輝煌歷史的2022富邦長春公開賽，明天將在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）點燃年度封關戰火，將有98名職業選手參與競逐350萬總獎金，上屆比賽在延長驟死賽靠再見博蒂技壓陳志忠的老淡水名將呂文德，將全力尋求二連霸、同時也是他個人第4座富邦長春公開賽冠軍。

呂文德可以說是國內男子比賽的常勝軍，也是國內高壇公認練球最勤勞的職業選手之一，目前高居TSPGA台巡賽獎金排名第一的他，全年迄今出賽11場比賽有高達10場都打進前5名，其中包括3座冠軍以及4次獨居或並列亞席，另外更「跨界」回頭參加50歲以下的正規PGA台巡賽，今年還留下一次晉級前十名的難得記錄。

對於自己的衛冕機會，呂文德表示，「一半、一半，一切順其自然。」不過看到大會今年特別為冠軍選手訂製的藍色夾克時，呂文德開玩笑地表示，「它看起來好像與我滿合身的。」

另一方面，生涯累積已拿下驚人的63座冠軍的盧建順，今年有一半以上的時間都在日本長春巡迴賽征戰，12場比賽有三場打進前10名，最佳成績是並列第3名，賽前分享他個人的推桿與短桿的秘訣只有四個字「熟能生巧」，打完27日的配對賽後他表示，老淡水球場的狀況很好，「果嶺的速度頗快，有Championship（錦標賽）的水準。」

富邦集團董事長蔡明忠賽前表示，富邦長春公開賽已有20年歷史，是富邦集團贊助歷史最久的高爾夫賽事，比賽扣除去年因為疫情嚴峻停辦一年，今年是第19屆，青少年傳承營則是第14屆。

蔡明忠透露20年前他得知好友謝敏男老師拿下生涯第50座冠軍後，原本要舉辦一場50桌的慶祝餐會，但謝老師認為與其花錢吃飯，不如把錢省下來辦比賽，讓選手們有更多的磨練成長，並擁有更多進軍國際舞台的機會。蔡明忠有感於謝老師在球界取得如此高成就後，依然念茲在茲地提攜後進，他也表示，「富邦有幸追隨謝老師持續舉辦這場比賽，為台灣的高球運動發展盡一份心力，實屬榮幸。」

後天將參與兩回合超級長春組賽事的國寶級老將謝敏男，昨天也率領長春名將盧建順、呂文德、沈忠賢，以及旅美名將潘政琮、旅韓女將陳宇茹與台巡賽新星王偉軒等人，在青少年傳承營中與業餘小將們熱烈互動交流，完成老中青三代共聚一堂的高球經驗傳承。今年五位受邀參加傳承營與正式比賽的業餘選手，包括旅美小將陳季群，以及揮桿一左一右的兄弟檔陳霆宇與陳佑宇，另外還有老淡水球場培訓的陳瑋利與今年台青盃冠軍葉佳胤。

高爾夫 陳志忠

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