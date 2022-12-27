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高球／鼓勵國家隊站穩根基 王政松：要轉職業先達80分

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
高協理事長王政松（中）為2023年國家培訓隊頒發證書。記者劉肇育／攝影
高協理事長王政松（中）為2023年國家培訓隊頒發證書。記者劉肇育／攝影

中華民國高爾夫球協會在今天舉行2023國家培訓隊頒獎典禮，今年培訓梯隊經過冬季賽4輪賽事選出男、女子各6名選手成為國家培訓隊成員，理事長王政松也鼓勵選手在業餘階段必須踏穩腳步，未來再朝著職業選手目標邁進，而這次高協也預計將會安排至少15場賽事讓國家隊選手參加，希望以賽代訓。

2023年國家培訓隊12名選手，分別為男子選手蘇晉弘、陳季群、林士軒、郭時雨、陳佑宇、吳丞軒；女子選手黃亭瑄、洪阡瑋、陳俋儒、廖信淳、張婷諭、吳純葳，在今天也由高協理事長理事長王政松頒發當選證書，並說明未來一年培訓計畫。

王政松在頒獎典禮中指出，每年能夠入選國家隊的都是一時之選的好手，不過他也鼓勵這批業餘年輕小將必須在業餘階段打穩根基，不以入選國家隊就感到自滿，「入選國家隊後轉職業並不是不行，但如果可以按部就班的走，對大家是比較穩定的，業餘有業餘的責任，像是設定目標、拿到大賽冠軍，就是對自己業餘時期的一個交代，在轉職業前，必須做好扎實的準備。」

這次國家隊名單中，包含了明年亞運國手黃亭瑄、蘇晉弘，王政松也以今年在APGC亞太女子業餘錦標賽獲得冠軍的黃亭瑄為例，指出她在今年奪冠後也取得明年5大賽中4場的參賽資格，將有機會透過這些賽事與職業好手同場競技，來評比自己在職業賽場所處的位置與不足，「這就像爬樓梯一樣，第一階沒踩上去，第二梯就會重心不穩，踩上去力度也會少很多。」

對於今年國家培訓隊12名球員，高協除了將維持頂尖職業選手帶領後輩選手一邊比賽一邊討論的方式外，也將安排15場賽事讓選手以賽代訓，另外也會安排兩次出國移訓，希望能為台灣培育下個高球之星，王政松說：「我們都希望培育出下一個，甚至是下10個潘政琮、曾雅妮，因為明星選手才能帶領國家高球發展，這在任何運動都是如此，期許代表隊要成為明星選手，就像我一直說的，60分選手太多，要走職業至少要先達到80分。」

高協理事長王政松（中）為2023年國家培訓隊頒發證書。記者劉肇育／攝影
高協理事長王政松（中）為2023年國家培訓隊頒發證書。記者劉肇育／攝影

高爾夫 曾雅妮

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