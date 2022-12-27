高球／鼓勵國家隊站穩根基 王政松：要轉職業先達80分

中華民國高爾夫球協會在今天舉行2023國家培訓隊頒獎典禮，今年培訓梯隊經過冬季賽4輪賽事選出男、女子各6名選手成為國家培訓隊成員，理事長王政松也鼓勵選手在業餘階段必須踏穩腳步，未來再朝著職業選手目標邁進，而這次高協也預計將會安排至少15場賽事讓國家隊選手參加，希望以賽代訓。

2023年國家培訓隊12名選手，分別為男子選手蘇晉弘、陳季群、林士軒、郭時雨、陳佑宇、吳丞軒；女子選手黃亭瑄、洪阡瑋、陳俋儒、廖信淳、張婷諭、吳純葳，在今天也由高協理事長理事長王政松頒發當選證書，並說明未來一年培訓計畫。

王政松在頒獎典禮中指出，每年能夠入選國家隊的都是一時之選的好手，不過他也鼓勵這批業餘年輕小將必須在業餘階段打穩根基，不以入選國家隊就感到自滿，「入選國家隊後轉職業並不是不行，但如果可以按部就班的走，對大家是比較穩定的，業餘有業餘的責任，像是設定目標、拿到大賽冠軍，就是對自己業餘時期的一個交代，在轉職業前，必須做好扎實的準備。」

這次國家隊名單中，包含了明年亞運國手黃亭瑄、蘇晉弘，王政松也以今年在APGC亞太女子業餘錦標賽獲得冠軍的黃亭瑄為例，指出她在今年奪冠後也取得明年5大賽中4場的參賽資格，將有機會透過這些賽事與職業好手同場競技，來評比自己在職業賽場所處的位置與不足，「這就像爬樓梯一樣，第一階沒踩上去，第二梯就會重心不穩，踩上去力度也會少很多。」