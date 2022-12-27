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網球／球迷引頸期待 網壇兩大天王在澳洲展開新賽季

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
納達爾(左)與約克維奇。 路透
納達爾(左)與約克維奇。 路透

塞爾維亞好手約克維奇和西班牙猛將納達爾本週將分別在澳洲阿得雷德（Adelaide）和雪梨展開新賽季征途，並且放眼再拿澳洲網球公開賽冠軍。

約克維奇（Novak Djokovic）坐擁21座大滿貫賽單打冠軍，納達爾（Rafael Nadal）則有22冠傲視群雄，球迷無不期待兩大天王1月能在澳網上演史詩般對決。

法新社報導，在2022年澳網開打前，約克維奇因拒絕打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭拘留且被澳洲政府驅逐出境，之後就沒有再到澳洲。

約克維奇如今將重返澳洲，預定出戰元旦登場的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），為接下來力拚澳網第10冠展開熱身。

約克維奇原本遭禁止入境澳洲直到2025年，但澳洲換了新政府後撤銷禁令。

約克維奇在阿得雷德將碰上多位世界排名前10的好手，包括加拿大的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）。

梅迪維夫在2022年澳網決賽5盤大戰敗給納達爾，屈居亞軍。

納達爾將在雪梨出戰新的男女混合團體賽「聯合盃」（United Cup），預定將與澳洲地主基爾喬斯（Nick Kyrgios）上演轟動對決。

聯合盃將於12月29日在雪梨、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）舉行，為期11天，屆時18個國家隊將先進行分組賽，每兩隊之間會打2場男單、2場女單和1場混合雙打賽。

納達爾 澳網

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