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足球／球王比利病情惡化 女兒PO醫院共度耶誕照片

中央社／ 聖保羅26日專電
女兒擁抱躺在病床上的比利。 比利女兒IG
女兒擁抱躺在病床上的比利。 比利女兒IG

巴西球王比利（Pelé）的女兒凱莉‧納西門托（Kely Nascimento）25日耶誕節當天在社群媒體上傳一張家人齊聚在聖保羅愛因斯坦醫院比利病房裡的照片。

凱莉在Instagram發文說：「即使悲傷，我們仍只有感恩，感恩所有人的關愛，感恩此時此刻能夠和他（比利）在一起度過另一個夜晚。耶誕快樂。祝福所有人健康快樂，永遠充滿愛、歡笑和熱情。」

凱莉也感謝愛因斯坦醫院，說「能夠在這樣的醫院治療是一種特別的恩典。」

10月度過82歲生日的比利，因結腸癌接受治療，11月29日前往醫院重新評估化療，被診斷患有呼吸道感染後一直住院。

21日陪同球王的醫療團隊發布報告說，他的病情惡化，損害腎臟和心臟功能。

最近一次診斷後，醫生和家人決定將比利轉入普通病房觀察，並在那裏和家人度過耶誕節。

比利也在那裡觀看11月20至12月18日在卡達舉行的世界盃足球賽部分賽事。12月5日巴西國家隊在16強賽踢贏韓國後，巴西球員拿著有球王比利（Pelé）名字和照片的橫幅進入球場向球王比利致敬。

比利在看到巴西球員致敬後，透過家人傳達訊息：「現在我是解脫和幸福的心情混在一起，球員們讓我的一天非常開心。」

比利家人在醫院過耶誕節。 比利女兒IG
比利家人在醫院過耶誕節。 比利女兒IG

比利 保羅

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