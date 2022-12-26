高球／長春也傳承！富邦長春公開賽傳承營三代同聚

擁有20年輝煌紀錄、台灣歷史最悠久的長春高球賽「富邦長春公開賽」，本周三將在台灣高爾夫俱樂部隆重開打，由98名職業選手與6名業餘選手競逐350萬元總獎金；與富邦集團董事長蔡明忠共同催生這場比賽的國寶級傳奇老將謝敏男，賽前率領長春名將盧建順、衛冕冠軍呂文德、沈忠賢，以及旅美名將潘政琮、旅韓女將陳宇茹與台巡賽新星王偉軒等人，在青少年傳承營中與小將們互動交流，進行老中青三代的高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20年，並持續舉辦「富邦高球傳承營」，展現「不只長春，更是傳承」的理念。今年適逢12月底旅外選手陸續返台，本次富邦贊助的高球菁英選手包括生涯戰績輝煌的高球資深選手盧建順、東京奧運銅牌選手潘政琮、2022仰德菁英公開賽冠軍選手王偉軒，以及台灣首位挑戰韓巡女子高球選手陳宇茹等人，都將於傳承營親自指導並傳承寶貴經驗給青少年選手，相信將令這些台灣高壇的明日之星感到受用無窮。

從2003年開始，富邦長春公開賽始終堅持「不只長春，更是傳承」的理念，持續舉辦繼往開來的青少年傳承營、傳承配對賽或是提供外卡機會給青少年菁英選手。業餘小將們透過與長春老師同組揮桿，不但可以學習包括揮桿動作、球路彈道、球桿選擇、果嶺推桿路線判斷等球技細節，還可以就近觀察並請教老師們如何設定進攻策略、進行球場管理、壓力排解與心態的調整。

超過一甲子高球生涯締造無數紀錄與榮耀的台灣國寶級長春名將謝敏男，今天在賽前座談會中勉勵青少年選手未來想要挑戰美巡與日巡賽，必須勤練球才有機會，不能「光想不練」，謝敏男也分享，即便下小雨他都會來球場練球，但常常只看到呂文德，卻沒看到培訓的業餘選手在練球，勉勵青少年選手要勤於練習。

「台灣一哥」潘政琮2020年成立潘政琮基金會後與科技公益巡迴賽密切合作，每年固定冠名贊助兩場美國青少年高爾夫協會（AJGA）賽事，並積極投入青少年的培訓工作傳承高球經驗，以正向力量實踐並發揮自己的影響力。小潘今天也與業餘小將們分享比賽中如何面壓力，他表示有壓力很正常，代表在乎輸贏，他鼓勵年輕選手走出舒適圈，把壓力視為成長的動力，在球場上可以透過深呼吸讓自己的心跳與情緒穩定下來。