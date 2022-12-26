快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

踢拳道／亞錦賽奪2金8銀10銅 中華隊大豐收

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網紅一個人的50（左）與創會理事長Daniel。圖／中華民國踢拳道協會提供
網紅一個人的50（左）與創會理事長Daniel。圖／中華民國踢拳道協會提供

中華民國踢拳道協會率領3女19男，共18位選手、3位教練及1位國際裁判，赴泰國曼谷參加「Asian Kickboxing Championships 2022踢拳道亞洲錦標賽」，總共斬獲2金8銀10銅佳績。

其中男子極限武術徒手套拳「網紅一個人的50陳羿帆」與男子79公斤輕接觸「柳琮祐」初次參賽，就奪下金牌，打敗印度、伊朗、吉爾吉斯等武術大國，讓我國會旗及國旗歌餘音繞樑、飄揚整場。

女子選手部分，湯雅雯、蕭心綺在擂台組別拿下銀牌，有望奪取2023年世界武博運動會之門票。

擁有百萬YT粉絲的極限武術總教練吳奇軒原本勝券在握，沒想到遇到菲律賓強勁對手，在對方不斷的空翻與拋接旋轉雙截棍下，以不到一分之差下作收銀牌。

踢拳道運動10年前在創會理事長Daneil Flash獲得世界冠軍後引進帶入台灣，並致力推廣。而在此屆薛乃維理事長的大力推動下，創造了前所未有的盛況空前。此外踢拳道協會將在國內北、中、南各地舉辦中、大型賽事，讓更多人有機會接觸、參與踢拳運動。

參加2022踢拳道亞洲錦標賽的中華代表隊。圖／中華民國踢拳道協會提供
參加2022踢拳道亞洲錦標賽的中華代表隊。圖／中華民國踢拳道協會提供

延伸閱讀

射箭／亞洲盃暨世界排名賽 中華隊反曲弓女團、混雙摘金

空手道／谷筱霜亞錦賽摘金 教練讚進化成「金銅玉女」

首空手道／闖亞錦賽決賽 谷筱霜擬亞運後告別國際賽

棒球／奧運國手話當年 楊清瓏從甘蔗腳變超會滑壘

相關新聞

網球／涉嫌偽造接種證明「義大利芭比」吉洛吉其實沒打疫苗

義大利「網球芭比」吉洛吉（Camila Giorgi）被爆出未施打疫苗，卻涉嫌偽造接種證明入境各國參賽，遭義大利當地警方調查，將可能影響到他後續的參賽計畫。 據義大利媒體《共和國報》報導，世界排

踢拳道／亞錦賽奪2金8銀10銅 中華隊大豐收

中華民國踢拳道協會率領3女19男，共18位選手、3位教練及1位國際裁判，赴泰國曼谷參加「Asian Kickboxing...

高球／首度高雄參戰 盧曉晴盡力拚冠

我國旅日高球好手盧曉晴昨天返台，今天就精神奕奕現身中國信託商業銀行主辦的2022中國信託邀請賽記者會，親自感受南台灣的好...

NFL／勞倫斯進步有目共睹 美洲虎找回競爭力

去年選秀狀元，美洲虎四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）本季展現令人刮目相看的進步幅度，傳出不少好球，加上進...

羽球／GOAT之爭 戴資穎僅次於印尼王蓮香排第二

我國羽球一姐戴資穎目前在世界羽聯的積分排行榜累積94345分，僅次韓國好手安洗瑩與日本球后山口茜排在第3名，而近日羽球媒體「Badminton Statistics」針對誰是「GOAT（史上最佳）」做

美國體壇重視聖誕大戰 歐洲足壇放假去

聖誕節期間是歐美家庭團聚的節日，能打開電視一起看體育賽事嗎？美國體壇幾乎都有「聖誕大戰」，NBA聖誕大戰是每年重頭戲，今年安排了5場強強對決，NFL美式足球也安排了3場好戲；但在歐洲足壇則不同，英格蘭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。