踢拳道／亞錦賽奪2金8銀10銅 中華隊大豐收
中華民國踢拳道協會率領3女19男，共18位選手、3位教練及1位國際裁判，赴泰國曼谷參加「Asian Kickboxing Championships 2022踢拳道亞洲錦標賽」，總共斬獲2金8銀10銅佳績。
其中男子極限武術徒手套拳「網紅一個人的50陳羿帆」與男子79公斤輕接觸「柳琮祐」初次參賽，就奪下金牌，打敗印度、伊朗、吉爾吉斯等武術大國，讓我國會旗及國旗歌餘音繞樑、飄揚整場。
女子選手部分，湯雅雯、蕭心綺在擂台組別拿下銀牌，有望奪取2023年世界武博運動會之門票。
擁有百萬YT粉絲的極限武術總教練吳奇軒原本勝券在握，沒想到遇到菲律賓強勁對手，在對方不斷的空翻與拋接旋轉雙截棍下，以不到一分之差下作收銀牌。
踢拳道運動10年前在創會理事長Daneil Flash獲得世界冠軍後引進帶入台灣，並致力推廣。而在此屆薛乃維理事長的大力推動下，創造了前所未有的盛況空前。此外踢拳道協會將在國內北、中、南各地舉辦中、大型賽事，讓更多人有機會接觸、參與踢拳運動。
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