高球／首度高雄參戰 盧曉晴盡力拚冠

我國旅日高球好手盧曉晴昨天返台，今天就精神奕奕現身中國信託商業銀行主辦的2022中國信託邀請賽記者會，親自感受南台灣的好天氣和熱情，讓穿著短袖球衣的她直說是難得體驗。

邁入第11年的中國信託邀請賽，今年首度移師南台灣，29日開始將在高雄高爾夫俱樂部點燃戰火，盧曉晴透露沒有印象造訪過這座球場，不過南台灣的大太陽讓她笑瞇眼，「好溫暖，這天氣還可以穿短袖，好難得，在日本都好冷了。」

昨天才剛回台，盧曉晴今天記者會前只在練習果嶺練了推桿，還沒完全走過整座球場的她務實說：「能拿冠軍當然最好，但對這座球場不熟悉，希望能打出最好表現。」她指出台灣和日本球場的果嶺草不同，速度也不同，正式開賽前只剩幾天練習時間，她笑說：「希望來得及適應。」

盧曉晴近3年在日巡多次打進前10，但2017年後的「冠軍荒」還沒解除，她坦言疫情後的成績都沒達到自己標準，加上年紀漸長，身體恢復時間拉長，給自己不少壓力，但同時也更了解自己身體，能夠一步步調整自身狀態。

10月滿35歲的盧曉晴也是今年64位參賽女將中的「資深」代表，她也樂見年輕好手冒出頭，「看到妹妹們表現好，很好，一代會比一代好，可以在球場互相切磋。」

今年通過2023年LPGA美巡賽資格考試的侯羽桑，年紀剛好小盧曉晴一輪，本周也和妹妹侯羽薔一同參賽，將挑戰2019年後的再一座中國信託邀請賽金盃。