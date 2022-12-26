快訊

影／悲慘耶誕禮物 男大生騎機車「犁田」撞保時捷恐賠數十萬元

世足賽／梅西超迷信！比賽時腳踝綁著紅絲帶4年 化解不幸詛咒

限購「含乙醯氨酚」退燒藥？ 王必勝：希望不要走到實名制這步

HBL／淘汰「新竹希望」 苗商挺進揍死戰

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
新竹高商遭淘汰，教練陳姿汶安慰球員。記者曾思儒／攝影
新竹高商遭淘汰，教練陳姿汶安慰球員。記者曾思儒／攝影

隊史第一次挑戰HBL女甲級，新竹高商今天外卡首戰打出漂亮開節，但一度兩位數領先沒能維持，第二節遭苗栗高商打出22：9的單節攻勢逆轉，最終以60：66遭淘汰，球員紛紛哭成淚人兒，也逼出教練陳姿汶眼淚。

新商沒有球員身高超過170公分，且全隊僅1名高三球員楊語蓁，面對有180公分薛青霞坐鎮禁區的苗商毫無身材優勢，首節雖在許馨云中距離發揮下數度領先兩位數，但第二節進攻當機，雖有男甲級衛冕軍光復高中場邊當強力啦啦隊，高雄旅程仍在今天止步。

打滿40分鐘的楊語蓁敬禮完眼淚就止不住，在陳姿汶攙扶下才回到休息區。陳姿汶自己也眼眶泛紅，但仍鼓勵球員，已經盡力，好好哭完仍要抬頭挺胸走出球場，為下一段旅程繼續努力。

新商是111學年HBL女甲級唯一的新竹代表，光復教頭陳定杰透露，光復小隊每周會和新商對打兩次，彼此練習成長，今天回新竹前特別帶子弟兵來為「同鄉」加油，他形容說：「新竹高商是新竹女籃的希望啊！」

不同於新商是女甲級新面孔，苗商在HBL女甲級耕耘超過20年，今天在古寶瑩和和徐巧雲各16分下奪勝，明天女外卡最終戰將碰金甌女中，爭取最後一張8強門票。

今天另場外卡賽由永平高中淘汰忠明高中，明天將和南山高中決一死戰。

新竹高商遭淘汰，教練陳姿汶安慰球員。記者曾思儒／攝影
新竹高商遭淘汰，教練陳姿汶安慰球員。記者曾思儒／攝影

HBL女子組 HBL

延伸閱讀

HBL／為中部努力 忠明籌辦盃賽增經驗

HBL／生日上演最佳中鋒對決 208長人奪勝「有點悶」

HBL／吐兩次照拚！張聿嵐率陽明逆轉衛冕軍淡商

HBL／台美混血兄弟同當神盾軍 弟弟送助攻給哥哥得分開張

相關新聞

HBL／淘汰「新竹希望」 苗商挺進揍死戰

隊史第一次挑戰HBL女甲級，新竹高商今天外卡首戰打出漂亮開節，但一度兩位數領先沒能維持，第二節遭苗栗高商打出22：9的單...

HBL／生日上演最佳中鋒對決 208長人奪勝「有點悶」

耶誕節出生的光復高中長人鄭名斈，今天在111學年HBL男甲級複賽最終戰過18歲生日，同時是和複賽「地主」高苑工商200公...

HBL／吐兩次照拚！張聿嵐率陽明逆轉衛冕軍淡商

耶誕節迎接111學年HBL女甲級預賽最終戰，陽明高中當家後衛張聿嵐身體卻出狀況，今天面對挑戰4連霸的衛冕軍淡水商工，她賽...

HBL／台美混血兄弟同當神盾軍 弟弟送助攻給哥哥得分開張

「綠色神盾」松山高中今年不只有台俄混血曾睦軒坐鎮禁區，還有一組台美混血兄弟檔查理和查傑，今天111學年HBL男甲級複賽最...

HBL／唯一乙級小綠綠 陳姸安拚給高雄家人看

高三才拿到屬於自己的HBL女甲級球衣，「小綠綠」高三中鋒陳姸安格外珍惜，今天預賽最終戰她斬獲15分、8籃板助隊，以81：...

HBL／報了預賽輸球之仇 能仁險勝松山收4連勝晉級8強

今年預賽時交手在第四節輸球的能仁，今天再度與松山碰頭，靠著鄒子羲、林子皓聯手攻下31分，其中鄒子羲更是在讀秒階段接獲林明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。