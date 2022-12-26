HBL／淘汰「新竹希望」 苗商挺進揍死戰

隊史第一次挑戰HBL女甲級，新竹高商今天外卡首戰打出漂亮開節，但一度兩位數領先沒能維持，第二節遭苗栗高商打出22：9的單節攻勢逆轉，最終以60：66遭淘汰，球員紛紛哭成淚人兒，也逼出教練陳姿汶眼淚。

新商沒有球員身高超過170公分，且全隊僅1名高三球員楊語蓁，面對有180公分薛青霞坐鎮禁區的苗商毫無身材優勢，首節雖在許馨云中距離發揮下數度領先兩位數，但第二節進攻當機，雖有男甲級衛冕軍光復高中場邊當強力啦啦隊，高雄旅程仍在今天止步。

打滿40分鐘的楊語蓁敬禮完眼淚就止不住，在陳姿汶攙扶下才回到休息區。陳姿汶自己也眼眶泛紅，但仍鼓勵球員，已經盡力，好好哭完仍要抬頭挺胸走出球場，為下一段旅程繼續努力。

新商是111學年HBL女甲級唯一的新竹代表，光復教頭陳定杰透露，光復小隊每周會和新商對打兩次，彼此練習成長，今天回新竹前特別帶子弟兵來為「同鄉」加油，他形容說：「新竹高商是新竹女籃的希望啊！」

不同於新商是女甲級新面孔，苗商在HBL女甲級耕耘超過20年，今天在古寶瑩和和徐巧雲各16分下奪勝，明天女外卡最終戰將碰金甌女中，爭取最後一張8強門票。