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網球／涉嫌偽造接種證明「義大利芭比」吉洛吉其實沒打疫苗

聯合新聞網／ 綜合報導
吉洛吉（Camila Giorgi）。圖擷自IG
吉洛吉（Camila Giorgi）。圖擷自IG

義大利「網球芭比」吉洛吉（Camila Giorgi）被爆出未施打疫苗，卻涉嫌偽造接種證明入境各國參賽，遭義大利當地警方調查，將可能影響到他後續的參賽計畫。

據義大利媒體《共和國報》報導，世界排名第67的義大利女將吉洛吉拒絕施打疫苗，並從一名同樣反對打疫苗的醫生取得疫苗接種證明，以利他前往世界各國參賽。不過，去年2月當地檢察官調查貪瀆案時逮捕了涉案醫生，事情才東窗事發。接下來吉洛吉不僅得接受警方調查，還可能面臨歐美各國懲處。

網壇拒打疫苗最知名的球員，當屬塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），他因為沒打疫苗錯過多項重要賽事，今年的四大滿貫賽就缺席了他最擅長的澳網、美網，在美國、加拿大等地進行的賽事也都無法參加，因此在積分排行榜中跌落至第5名，與目前的球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）相差2000分。

義大利 約克維奇 疫苗

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