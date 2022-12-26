羽球／GOAT之爭 戴資穎僅次於印尼王蓮香排第二

我國羽球一姐戴資穎目前在世界羽聯的積分排行榜累積94345分，僅次韓國好手安洗瑩與日本球后山口茜排在第3名，而近日羽球媒體「Badminton Statistics」針對誰是「GOAT（史上最佳）」做出評比，小戴擊敗眾多好手，高居女單第二。

據《Badminton Statistics》分析，戴資穎在史上最佳女單球員的評比奪下432分，擊敗中國名將葉釗穎、張寧、王儀涵、謝杏芳、周蜜、李雪芮和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）等好手排行第二，僅次於印尼球后王蓮香的478分。

It's the day before 🎄and we have reached WS. Today the Indonesians get their champion as Susi Susanti 🇮🇩 is at the top of the list, ahead of Tai Tzu Ying 🇹🇼. pic.twitter.com/9yqQs7iPCa — Badminton Statistics (@BadmintonStats) 2022年12月23日

戴資穎生涯共奪下24座超級500系列以上冠軍，並在世界巡迴賽累積14冠，超級系列賽拿下12次冠軍，世界羽聯大獎賽也有3冠，三項頂尖賽事狂掃29座冠軍，居世界球后周數高達214週，多項數據都是歷史第一。

男單部分，拔得頭籌的是馬來西亞球王李宗偉，中國「超級丹」林丹則居第二。