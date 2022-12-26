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美國體壇重視聖誕大戰 歐洲足壇放假去

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
光是一個聖誕節，歐美體育文化也大不同，美國重視聖誕大賽。（NBA製作的太陽對金塊聖誕大戰預告圖）（photo from NBA Facebook Officials）
光是一個聖誕節，歐美體育文化也大不同，美國重視聖誕大賽。（NBA製作的太陽對金塊聖誕大戰預告圖）（photo from NBA Facebook Officials）

聖誕節期間是歐美家庭團聚的節日，能打開電視一起看體育賽事嗎？美國體壇幾乎都有「聖誕大戰」，NBA聖誕大戰是每年重頭戲，今年安排了5場強強對決，NFL美式足球也安排了3場好戲；但在歐洲足壇則不同，英格蘭體系最知名的聖誕假期賽事會安排在節禮日（聖誕隔天），節禮日足球也成英式傳統之一。

美國體壇重聖誕大戰

聖誕節是歐美地區的重大節慶，在家庭團聚的聖誕夜，是否有球賽看？美國體壇答案是有。適逢賽季的NBA季初公布賽程時，聖誕大戰的對戰組合就會備受矚目，NBA的聖誕大戰過往都是流量與商業賣點，能上NBA聖誕大戰的都是強隊或是話題性高的隊伍，今年也毫不例外，5場強強對決中，8個上賽季殺進季後賽次輪隊伍、有7隊登上聖誕大戰。

而美式足球NFL一般賽程都在週末，以前不會特別安排聖誕大戰，單純在週末碰上聖誕節就剛好視為聖誕賽，但在1971年增加兩場聖誕附加賽開始，NFL也會特別在聖誕排比賽，今年就排了3場龍爭虎鬥，分別是邁阿密海豚對決綠灣包裝工，洛杉磯公羊對決丹佛野馬，亞利桑那紅雀迎戰坦帕灣海盜，衛冕軍公羊與兩大傳奇四分衛所在的隊伍（包裝工與海盜）都登上聖誕戰。

歐足多是冬季假期放假

至於歐洲足壇則不是這麼一回事，歐洲冬季會遇到下雪，恰好遇上節日，多數聯賽會乾脆在冬季進行冬歇休息（如德甲因為賽事較少，休整整一個月；西甲、義甲休兩週），而英格蘭體系算是少數沒有冬歇的聯賽，但即便如此，聖誕節也是看不到英超的！據《足球90分鐘網》報導，英格蘭體系最後一場聖誕節賽事，得追溯到1965年。

英格蘭足壇的聖誕節足球改到節禮日（Boxing Day）開踢，節禮日是聖誕節隔日，也是傳統假期，傳統上是雇主會犒賞員工禮物的日子，現代被視為踏青與購物日。體育方面，古代貴族會在節禮日進行狩獵，現代則改為賽馬、踢足球。今年同樣在節禮日安排了多達7場大戰（台灣時間26日晚間8點、一路踢到27日凌晨4點），所以正確來說，聖誕足球賽應該稱為節禮日足球賽。

澳洲首辦聖誕大賽

有意思的是澳洲籃球NBL聯盟，根據《ABC新聞網》報導，澳洲NBL今年打破傳統，首度在聖誕節舉辦比賽，由墨爾本老虎出戰雪梨國王隊。不過在足球上依舊遵循傳統，文化上受歷史因素更受英國薰陶的澳洲，澳超足球聯賽同樣是26日的節禮日才安排比賽。

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