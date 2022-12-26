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高球／LPGA最多冠傳奇平安夜猝逝 享壽83歲

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
坐擁創紀錄88座冠軍的LPGA傳奇名將惠特沃斯（Kathy Whitworth）與世長辭，享壽83歲。 美聯社資料照
坐擁創紀錄88座冠軍的LPGA傳奇名將惠特沃斯（Kathy Whitworth）與世長辭，享壽83歲。 美聯社資料照

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）今天宣布，坐擁創紀錄88座冠軍的LPGA傳奇名將惠特沃斯（Kathy Whitworth）與世長辭，享壽83歲。

法新社報導，惠特沃斯的冠軍數比同胞史尼德（Sam Snead）和老虎伍茲（Tiger Woods）多6座，史尼德和老虎伍茲是男子美巡賽生涯最多勝場紀錄保持人。

LPGA在官方推特帳號上發文說：「我們懷著沉重的心情發訃告，LPGA名人堂成員惠特沃斯辭世，享壽83歲。」

惠特沃斯的長期伴侶奧德（Bettye Odle）在LPGA官網聲明中說，惠特沃斯昨晚與親朋好友慶祝平安夜時突然過世。美聯社報導，奧德沒有透露死因。

惠特沃斯不僅88座冠軍當中有6座大賽冠軍，自1959年起展開的職業生涯中還有93次拿下亞軍。

惠特沃斯曾表示：「我真的很幸運知道自己想做的事。高爾夫就是抓住了我的心，我沒辦法告訴大家我有多愛它。我以前以為每個人15歲時都知道自己想做什麼。」

她的勁敵萊特（Mickey Wright）LPGA生涯拿下82冠，不過其中有13座大賽冠軍。

LPGA共同創辦人薩格斯（Louise Suggs）說，萊特是最偉大的高爾夫球員，但惠特沃斯是最偉大的冠軍。

LPGA主席沙曼（Mollie Marcoux Samaan）也形容惠特沃斯是最傑出的女性之一。她在聲明中說，惠特沃斯是「名副其實的冠軍，無論是在球場上還是球場外」。

LPGA 高爾夫

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