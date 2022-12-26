自行車／聖誕約騎「東羅佛」再冷都有人可以陪你一起冷

在這寒冷的冬天，爬起來都有困難更何況是運動，這時候揪人騎車，我想這應該是個好辦法。尤其，還是一個沒去過的路線「佛陀世界」，一個聽說很陡的地方。之前因為害怕，羅馬公路騎完就直接打道回府，這次看可不可以人多壯膽。今日路線「東羅佛」東眼山-羅馬公路-佛陀世界。

聖誕節的清晨7點到「橋頭停車場」，組好腳踏車出發到集合地點，看看手機當時氣溫只有「8度」🥶，冷到穿的很像「肉粽」4件衣服包緊緊，集合拍照後出發。

一開始我們從「大溪」往三峽「北113」(上東眼山的路線)前進，雖然說天氣冷，手都冷冰冰，但騎的過程把速度帶起來，身體就熱開了。

到了「北113」東眼橋這，看到路牌「0」開始往上爬到路牌「9」，就可以到達「東眼山三岔路口」，如果要往東眼山森林遊樂區還要左轉騎大概3公里。而我們這次就先到路口就好😂，在橋這邊拍照後就各自努力啦。

這9公里，一開始前面坡度比較陡，後半段比較多的髮夾彎，雖然中間有比較緩的坡，但爬起來也是不簡單，在路牌「7」的位子這邊，很適合從上往下拍「髮夾彎」的點。

再爬2公里到達「東眼山三岔路口」。

當時溫度只有6度🥶

接下來往「羅馬公路」前進，這邊是一連串的下滑，中途-站在「羅浮橋」往「復興橋」拍照。

接著騎一下就來到「萊爾富」覓食😌先吃再說。

到了「羅馬公路」路口拍照。

出發下一個停靠站「關西小7」。羅馬公路，整體感覺上上下下，但距離長，也是很累人。

雖然說直達「關西小7」，但到了我們固定拍照的地方，還是捨不得「不」停下來😄

接著到達「關西小7」，吃了牛肉麵(感謝社長招待)，由於大夥太餓，只剩下跟「牛肉麵店」拍照😆

本以為吃完有力氣，可以爬聽說很可怕的「佛陀世界」，但我已經呈現兩眼無神狀況(太早起床)。

「佛陀世界」距離7.7公里，前面比較緩，看到路牌「5」，剩下的就是連續陡坡。

一開始以為是7公里，到的時候，看到有塊空地有寫「佛陀世界」的建築，原本想睡覺的感覺，整個一掃而空。結果，後面一位大哥說還沒到，還有500-700公尺，這個是舊址😨⋯⋯只好繼續爬。

終於到了。

剩下就是回到停車場，到了！順便補拍早上沒拍的「大溪橋」合照😄

回家順道去「賴家豆花」買伴手禮兼好好犒賞我們今天的努力。

這次的「東羅佛」，距離大概100公里左右，爬升2000上下。「佛陀世界」第一次騎乘感覺，真的是「累了」，因為好想睡，也可能是前面被「東眼山」跟「羅馬公路」操爆了😂，只能說騎車有伴，不管是天氣多冷，路線多硬，過程再累，但大家都一起完成，之後回味也是「爽歪歪」😆

P.S星期六上班前，應景辦了一個聖誕約騎「大古山」。

騎車有時候來點趣味，也是一種騎車的「小確幸」😄