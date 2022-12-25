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高球／台豐ADT公開賽 洪健堯奪冠

中央社／ 台北25日電
洪健堯。 TLPGA提供
洪健堯。 TLPGA提供

台灣高球好手洪健堯今天台豐ADT公開賽最終回合，打出高於標準1桿的73桿，以4回合總桿低於標準11桿的277桿，以5桿優勢，奪得冠軍，這也是他職業生涯第12冠。

總獎金20萬美元（約新台幣619萬元）的台豐ADT公開賽，也是台巡賽封關賽，今天在彰化台豐高爾夫俱樂部進行最終回合決賽。

洪健堯今天雖揮出4天以來個人最多的73桿，但憑藉著出發前握有領先6桿優勢，4輪累計以低於標準11桿的277桿，抱走冠軍，這是他繼2013年後，第2座ADT賽冠軍，同時還是他今年在台巡賽4回合比賽的第4冠，與個人職業生涯第12冠。

洪健堯賽後透過新聞稿表示，主要是此次參賽心態比較輕鬆，很開心球季結束前再贏得一個ADT賽冠軍，「到明年2月中旬可以多陪陪女兒度假與過年」。

談到明年賽事規劃，洪健堯透露，將以亞巡賽程為主，台巡賽幾場大比賽也會參加，「會一場一場用心打，盡力打，不會去想亞巡賽首冠，每一場都能找到缺點改進就好」。

泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）今天奮力追趕，最終輪打出68桿，4輪總桿數低於標準6桿的282桿，與今天打出69桿的英格蘭球員何瑞提（JoeHeraty），並列第2名。

旅美高球好手俞俊安這次也有參賽，4輪合計288桿，並列第8，家人特地到場觀賽，他表示，由於台豐球場果嶺速度與美巡賽相近，有助於他明年1月初參加夏威夷的美巡賽，希望能維持手感，繳出好成績。

高爾夫 俞俊安 英格蘭

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