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足球／2022安聯小世足落幕 美墨外教最大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
U10組潮聲獵豹封王後全隊振臂歡呼。圖／迷你足球協會提供
U10組潮聲獵豹封王後全隊振臂歡呼。圖／迷你足球協會提供

2022安聯小小世界盃足球總決賽今天在台北田徑場圓滿落幕，來自全國U6至U15組別共85支勁旅，經過連續2天拚戰產生5組冠軍球隊，長期深耕台灣基層幼兒足球的「TFA拜仁慕尼黑」拿下U6組冠軍，陣中球員也包辦所有個人獎項，墨西哥籍教練Alberto也成本屆最大贏家，同時包辦了U8組冠軍。

U10的冠軍戰戰況激烈，協和國小為班底的「進擊的矮人」迎戰上屆U8冠軍升級的潮昇獵豹，潮昇獵豹開賽不久率先破網，進擊的矮人也在隨後踢進追平分，但潮昇獵豹靠方冠期的邊線發球時踢進致勝分，以2：1辛苦拿下金盃。

美籍總教練廖漢生提到，自家球員贏在豐富經驗，賽前他也特別叮嚀小球員勝負不重要，大家開心放手去踢、好好享受比賽，並且強調他們不是最快的球員、也不是踢球最用力的球員，但卻是最愛傳球的球員。

U12組冠軍賽在「東方特快車」教練團許忠全及陳俊宜下達的壓迫戰術配合防守反擊奏效，以2：1驚險奪冠。U15組的冠軍由Taipei Play One 青訓奪下，金靴獎由雷鳥隊的21號陳冠偉獲得，金球獎則是Taipei Play One 青訓的5號李雋鈞帶走，金手套獎由Taipei Play One的張君睿獲得。

主辦單位冠名贊助商安聯人壽的行銷公關協理劉方儀提到，9年前台灣基層足球還是沙漠，現在已堪稱「綠洲」，期待明年能突破1500隊報名，尤其看到離島地區對安聯小世足的支持也充滿感激，並承諾對離島及偏鄉的關懷列車公益活動將持續下去。

U10組冠軍潮昇獵豹教練Fred Johansson。圖／迷你足球協會提供
U10組冠軍潮昇獵豹教練Fred Johansson。圖／迷你足球協會提供
U12冠軍隊東方特快車以協和國小成員為班底。圖／迷你足球協會提供
U12冠軍隊東方特快車以協和國小成員為班底。圖／迷你足球協會提供

田徑 陳冠偉

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