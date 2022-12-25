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射箭／亞洲盃暨世界排名賽 中華隊反曲弓女團、混雙摘金

中央社／ 台北25日電
中華隊在亞洲盃反曲弓女團、混雙摘金。 中華射箭協會臉書
中華隊在亞洲盃反曲弓女團、混雙摘金。 中華射箭協會臉書

中華隊反曲弓女團今天稍早在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站以6比2力退韓國隊、拿下金牌後，反曲弓混雙楊凱涵、蘇思敏也以5比3擊退印度組合再添1金，蘇思敏包辦2金。

2022亞洲盃暨世界排名賽第3站在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）舉行，中華隊由教練吳蕙如、田剛領軍，其中反曲弓女團由蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺等人組成。

中華隊反曲弓女團首輪輪空，次輪以5比4險勝蒙古，4強以5比1輕取越南，今天在金牌戰遭遇到韓國隊，以6比2過關，拿下金牌。

蘇思敏在幫助女團奪金後，稍作休息後在混雙金牌戰與楊凱涵合體，出戰印度組合普尼雅（TishaPunia）與薩倫克（Parth Sushant Salunkhe）。

楊凱涵、蘇思敏首局趁著印度組合表現失常、出現1支5分箭，以34比32搶下，率先進帳2分積分。

中華隊混雙組合次局連飆2支10分箭，以38比36拿下，積分以4比0搶先聽牌。

印度組合隨後回穩，以37比35收下第3局，積分追成2比4；關鍵第4局，雙方射成34比34平手，各得1分積分，中華隊組合最終以5比3勝出。

稍後李彩綺將在反曲弓個人賽銅牌戰上陣，有機會再為中華隊添得1面獎牌。

亞洲盃射箭賽 李彩綺女團奪金個人反曲弓再摘銅

中華射箭女將李彩綺今天在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站個人反曲弓銅牌戰，以6比4擊敗蒙古選手安翠雅，奪得銅牌，加上女團金牌，她個人進帳1金、1銅。中華反曲弓女團蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺出征阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah），參加2022亞洲盃暨世界排名賽第3站，稍早女團、台灣男子射箭好手楊凱涵與蘇思敏組成的混雙賽均傳出好消息，分別奪得金牌。

李彩綺高中時期就讀於桃園永豐高中，今年5月參加在法國舉行的世界中學生運動會大放異彩，一舉在反曲弓女團、混雙、個人賽奪得3金，目前為彰化銀行射箭隊一員的她，今年更幫助彰銀贏得「女子天團」殊榮。

李彩綺在第3站的反曲弓個人賽4強賽不敵越南選手，以5比6惜敗、無緣金牌戰，銅牌戰出戰蒙古選手安翠雅（Altangerel Enkhtuya）。

銅牌戰，李彩綺開賽就連2支10分箭，前2局分別以29比24、26比25搶下，積分以4比0領先；第3局，雙方射成27比27平手。

逐漸找回節奏的安翠雅以27比26收下第4局，積分追成3比5；關鍵第5局，雙方以26比26射平，各獲得1分積分。李彩綺以積分6比4勝出，銅牌入袋。

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