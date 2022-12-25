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羽球／戴資穎耶誕打扮 萌翻了！
台灣「羽球一姐」戴資穎日前結束年終賽之後，暫時休兵，於今天適逢耶誕節，她以可愛耶誕打扮向粉絲問好，網友都為她可愛一面按讚。
收起球場上的霸氣，戴資穎在鹿前戴起假鹿角，對粉絲說，「Merry Christmas 聖誕快樂」。按讚人數超過1.3萬人，粉絲紛紛留言，「卡哇伊！」、「就是少女阿。」連泰國網友都捎來祝福。
展望明年，戴資穎挑戰重返球后，面臨難度更大的挑戰，同時9月杭州亞運也是她一大重點。
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