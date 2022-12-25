足球／給巴西球王比利力量 兒子耶誕夜趕赴醫院探望

82歲巴西球王比利（Pele）病情惡化，他的兒子在平安夜趕到醫院，說要給病榻上的父親力量。

法新社報導，比利的癌症日益惡化，腎臟和心臟問題也每況愈下。比利的女兒在社群媒體發文說，家人今天到聖保羅（Sao Paulo）的醫院探望這位足球界傳奇。

而比利的兒子、最近成為巴西乙級聯賽隆德里納（Londrina）總教練的艾丁尼奧（Edinho），也在平安夜趕到醫院，與姊姊佛萊維雅．納西門托（Flavia Arantes Nascimento）、凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）會合。

艾丁尼奧在照片分享平台Instagram上傳一張他握著比利的手的照片，並寫下：「老爸…讓我給你力量。」

在球員時期擔任守門員的艾丁尼奧，1天前才向當地媒體解釋他為何沒有在父親身邊，他當時說：「我希望能在那裡，可是我有任務在身。我又不是醫師，我沒辦法真的幫上什麼忙。」

比利入住的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，比利的大腸癌有「惡化」跡象，而且需要「進一步擴大照護，治療腎臟和心臟衰竭」。

比利曾3度獲得世界盃冠軍，是許多人心目中史上最偉大的足球員。他住院後收到許多為他打氣的訊息，連法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）都呼籲球迷一起「為球王禱告」。

比利11月29日在聖保羅住院，接受醫療團隊對他化療的重新評估。他2021年9月接受結腸腫瘤切除手術以來，一直在接受化療。