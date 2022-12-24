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足球／安聯小小世界盃總決賽 85支隊伍「角足」金盃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供
2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供

全國最大幼兒足球盃賽「2022安聯小小世界盃」，在24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽，今年來自全國U6至U15組別748支球隊，在經過激烈分區預賽後，共有85支隊伍晉級台北總決賽，要爭取最後的冠軍金盃。

「2022安聯小小世界盃」在經過台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮等縣市精彩分區預賽後，共有85支隊伍脫穎而出，晉級台北總決賽，爭取冠軍榮耀，今年最特別的就是，五個組別的奪冠隊伍都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受奪冠榮耀的專屬獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格。

在今天的開幕儀式上，安聯人壽行銷長鄭祥琨特別提到，「很開心今年看到那麼多隊伍參加，恭喜你們晉級到全國總決賽，看到小球員的努力奮鬥的精神，真的很感動，除了要爭取最高榮譽，還有發揮團隊合作的精神，一起讓台灣足球更好。」

而適逢耶誕節來臨，在今天的開幕儀式上，安聯人壽行銷長鄭祥琨、足球推廣大使許淑華也特別打扮成耶誕老人的裝扮，提著大大的耶誕節福袋，送足球給小球員們，小球員們拿到球都非常開心，對於比賽充滿信心，都說要拿出最好的表現，爭取冠軍。

今年是「安聯小小世界盃」第9年舉辦，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽絕對是至關重要的奠基者，從2014年第一屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍已經高達1458隊，增長率達到431%，推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，經過9年耕耘，更讓台灣的幼兒足球，從彷如一片沙漠，發展出如同球員們奔馳的球場，充滿生命力和歡笑。

U10晉級隊伍

夢幻聚星、潮昇獵豹、小不老足球俱樂部、進擊的矮人

U12晉級隊伍

東方特快車、文山國小、TFA曼聯隊、育英黑風暴、竹北之星、twfc-虎

U15晉級隊伍

龍興國中、雷鳥、台北市民生國中、Taipei Play One青訓

2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供
2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供
2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供
2022安聯小小世界盃24、25日於台北田徑場展開連續兩天的總決賽。圖／中華民國迷你足球協會提供

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