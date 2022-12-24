足球／巴西傳奇球王比利罹癌臥床 女兒不捨相擁陪父過聖誕

中央社／ 巴西聖保羅24日綜合外電報導
巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片。圖取自IG@iamkelynascimento
巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片。圖取自IG@iamkelynascimento

巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片，並附上圖說，「再陪他一晚」。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱莉在照片中擁抱著82歲的比利，比利只有左側臉孔入鏡。這位傳奇球星的癌症日益惡化，腎臟和心臟也出現了問題。

凱莉上傳了一張照片到Instagram，並在照片下方留言說，「我們還在醫院中，和病魔搏鬥並保持信心，我再陪他一晚」。

比利曾率巴西隊3次拿下世足賽冠軍，他所入住的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，他罹患的大腸癌已有「惡化」跡象，而且需要「比較全面的護理，以治療腎臟和心臟衰竭」。

在此之前，凱莉和比利的另一個女兒佛萊維雅．納西門托（Flavia Arantes Nascimento）才在Instagram宣布，她們的父親將在醫院度過耶誕節。

凱莉18日在網上張貼佛萊維雅為比利按摩左腳的照片，當時比利正在觀看世足冠軍賽的電視轉播。賽後比利為冠軍隊阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）擊敗法國的「實至名歸」勝利，向梅西道賀。

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