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羽球／找回健康再出賽 王齊麟只剩「心魔」要克服

中央社／ 台北24日電
2022第3屆一線入魂全國羽球錦標賽在台北體育館持續進行，24日耶誕節前夕並舉辦快閃球星見面會，羽球好手王齊麟（右）、李洋（左）出席，為球迷簽名留念。 中央社
2022第3屆一線入魂全國羽球錦標賽在台北體育館持續進行，24日耶誕節前夕並舉辦快閃球星見面會，羽球好手王齊麟（右）、李洋（左）出席，為球迷簽名留念。 中央社

下半年飽受足底筋膜炎所苦的王齊麟，今天出席活動時透露，現在身體已無礙，只剩「心魔」要克服，放眼明年賽季，他把目標鎖定在全英公開賽、杭州亞運和世錦賽3場大賽。

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，以及男雙好手楊博涵與盧敬堯，今天以大會嘉賓身分出席一線入魂全國羽球錦標賽，許久不見的王齊麟表示，他因足底筋膜炎爆發後休息了2個月，所幸如今傷勢幾乎已不再困擾他。

王齊麟承認，雖然傷勢幾已痊癒，不過心理還是會有點怕，就怕踩到某個角度又會痛，因此如何克服「心魔」，將是他新賽季開打前的頭號課題。

而明年賽季的第1場比賽，就是超級1000系列的馬來西亞羽球公開賽，對此王齊麟倒是很灑脫，他說：「雖然第1場比賽強度就拉上天，不過也就當成一場比賽來看就好。」

邁入第3屆的一線入魂全國羽球錦標賽24日持續展開，下午並舉辦耶誕快閃球星見面會，羽球好手李洋（左3）、王齊麟（左4）與楊博涵（左5黑衣者）、盧敬堯（後右3）等人出席並合影。 中央社
邁入第3屆的一線入魂全國羽球錦標賽24日持續展開，下午並舉辦耶誕快閃球星見面會，羽球好手李洋（左3）、王齊麟（左4）與楊博涵（左5黑衣者）、盧敬堯（後右3）等人出席並合影。 中央社

而下半年強勢拿下法國公開賽亞軍、德國海洛公開賽冠軍的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，排名也翻上世界15，楊博涵透露，對於新賽季的期望：「希望世界排名可以躋身前10。」

封關前狀態超夯的「楊肉盧」，卻在封關戰澳洲羽球公開賽首輪出局，楊博涵透露，其實早在、海洛公開賽8強，肋骨被撞傷，就連呼吸都會痛，當時是靠吃止痛藥撐完奪冠，原以為休息一週傷勢應可痊癒，「沒想到反而更痛」。

靠著年底2場大賽的好成績，讓「楊肉盧」提前取得杭州亞運參賽門票，兩人異口同聲表示，希望明年可以打好每一場比賽。

王齊麟 羽球 楊肉盧

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