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世足賽／英格蘭國腳回歸曼城 卻因體重超標被教頭禁賽

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
英格蘭國腳菲力普斯結束世界盃之旅後回歸母隊曼城，卻因體重超標被教練禁賽。 路透社
英格蘭國腳菲力普斯結束世界盃之旅後回歸母隊曼城，卻因體重超標被教練禁賽。 路透社

英格蘭足球隊曼城總教練瓜迪歐拉今天說，隊內的中場球員菲力普斯（Kalvin Phillips）自2022年卡達世界盃足球賽歸隊後，因體重超標，無法參加訓練和比賽。

法新社報導，曼城（Manchester City）昨天在英格蘭聯賽盃（League Cup）賽事中對戰衛冕軍利物浦（Liverpool），以3比2獲勝，晉級8強，但無論場上或替補席都沒見到菲力普斯的身影。

瓜迪歐拉（Pep Guardiola）起初含糊其辭，但於賽後表示：「他沒有受傷，而是體重超標，我不知道原因，但他歸隊時，不符合受訓及參賽的條件。」

曼城隊有16名球員身兼世足賽國家隊隊員，居英格蘭足球超級聯賽（Premier League）各隊之冠，他們結束世界盃賽事後都獲得了短暫假期，27歲的菲力普斯則是在英格蘭隊於8強賽輸給法國隊後開始休假。

瓜迪歐拉說：「等他準備好就會上場，因為我們需要他，非常需要他。」他也表示，他對英格蘭的訓練制度「完全」沒意見。

瓜迪歐拉被問到是否為此感到失望時說：「這涉及我和菲力普斯的私下談話。」

英格蘭 利物浦

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