全國健身先生與比基尼小姐錦標賽開幕 首增健身家庭組

由中華民國健美健身協會主辦，台北市政府體育局協辦的第三屆「全國健身先生與比基尼小姐錦標賽」今、明兩天將於台北市立體育館熱鬧展開，本屆賽事共有近200名選手參賽，並增設健康家庭組，希望提倡親子活動增進家庭溫馨樂趣。

全國健美健身協會理事長許安進今天在開幕典禮上，為近200名角逐388項次的參賽選手加油打氣並表示，為了推廣全民運動提倡親子活動增進家庭溫馨樂趣，本次賽事特別增加健身家庭組項目，並吸引今關喜久子與呂莉娜、高睿謙與高烽凱、陳嬿竹與葉豐銘、李惠心與黃立明等選手報名參加，讓親子間度過健康、歡樂又特別聖誕佳節。

副理事長陳重文補充，協會首次舉辦全國職業卡賽事，歡迎各界健美健身愛好者報名參加，從107年4月至今曾經於中華民國健美健身協會轄下認可賽事（指導、主辦、協辦、承辦）取得全場總冠軍者及此期間取得中華台北國家代表隊隊選手資格者皆可向協會申請職業卡並可報名參加 CTBBF 職業組賽事。

全國健身先生與比基尼小姐錦標賽今、明兩天將於台北市立體育館熱鬧展開。圖／中華民國健美健身協會提供

全國健美健身協會顧問吳國譽致詞時也表示，今年健美健身運動台灣選手在IFBB國際總會所舉辦的世界盃上大放異彩囊獲1金、1銅，成績逐年成長代表著台灣選手已跟上國際腳步。中華體總副秘書長陳威任指出協會每年栽培的C、B、A各級裁判也遵照規定要求裁判們回訓參與專業知識的進修，這也才能讓選手在國內賽事跟上國際最新規則與標準。

全國健美健身協會表示，此次賽事相當有看頭，除了年輕選手，還增加親子組共同參加比賽，未來也將持續推展長青組賽事，讓全民共享健美健身樂趣，歡迎全民共同觀賽。