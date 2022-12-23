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高球／吳佳晏再飆67桿 打破台哥大賽史紀錄奪冠

中央社／ 台北23日電
吳佳晏(中)奪冠。 TLPGA提供
吳佳晏(中)奪冠。 TLPGA提供

旅日高球小將吳佳晏今天在台灣大哥大女子公開賽最終輪，再繳出67桿，累計以低於標準17桿的199桿，打破大會與生涯3回合最佳成績奪冠，並抱走新台幣90萬元冠軍獎金。

總獎金500萬元的2022台灣大哥大女子公開賽，今天在林口東華球場球場進行最後一回合，年僅18歲的吳佳晏維持高檔表現，前5洞就拉開領先差距，最後以5桿之差拿下TLPGA年終封關戰冠軍。

上週剛從日本返台的吳佳晏透露，3回合低於標準桿17桿是她生涯最佳表現，同時也打破了賽史於2017年冠軍泰國好手普洛依薔普（PloychompooWilairungrueng）以及2020年封后的錢珮芸，共同保持的低於標準10桿的206桿奪冠最低桿紀錄。

身材嬌小的吳佳晏轉入職業短短兩年，已在TLPGA台巡賽狂掃8冠，本週更以驚人表現技壓眾多旅美名將奪冠，她賽後表示，能夠拿下冠軍，主因是自己狀態回升。

由於台哥大公開賽不少旅美、旅日好手都有參賽，吳佳晏也謙遜表示，這次比賽名將如雲，「我看到了各個選手的好處，學到不少東西。」

旅美好手侯羽桑今天出發後，第3洞抓下小鳥，一度與吳佳晏僅有1桿之差，無奈接下來她連續苦吞柏忌，也再次被對手拉開差距，最後以低於標準2桿的70桿繳卡，總計以低於標準12桿的204桿居次。

吳佳宴。 TLPGA提供
吳佳宴。 TLPGA提供

徐薇凌。 TLPGA提供
徐薇凌。 TLPGA提供

侯羽桑 錢珮芸

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