快訊

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

籃球／北科附工盃新南向邀請賽 1月3日3外隊來台競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽將於明年1月3日至7日舉辦。圖／大會提供
2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽將於明年1月3日至7日舉辦。圖／大會提供

國立北科附工秉持深耕基層體育發展理念、並積極打造更優質體育環境，獲得教育部體育署經費補助，全新翻修活動中心，鋪設嶄新優質籃球地板，並將於明年1月3日至7日舉辦2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽。

北科附工對於桃園地區籃球推廣不遺餘力，今年度已舉辦了籃球區域對抗賽、籃球基層培訓站對抗賽，層級橫跨國高中甲乙組以及大專院校，皆深獲好評，未來國立北科附工將持續作為桃園地區基層籃運推動的火車頭，為蓬勃桃園區域籃球發展盡一份心力。

 

除區域籃球發展外，國立北科附工亦致力於與國際籃球交流與接軌，曾於2019年舉辦首屆新南向國際籃球邀請賽，不僅配合國家新南向政策之推動，更藉由邀請新南向國家來台參與賽事之機會，進行球技切磋交流，並增進舉辦國際賽事實務經驗，促進學校體育發展國際化。

 

疫情趨緩之際、闊別三年之後，在教育部體育署與陳勝利校長大力支持下，國立北科附工於2023開春之際，搭配全新落成的籃球場域，率先重啟國際交流賽事、再次與國際籃球接軌，於1月3日至7日舉辦2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽。

 

在克服重重難關下，本次賽事邀請了新加坡實訖納籃球會（SIGLAP BASKETBALL CLUB）、馬來西亞濱華中學以及馬來西亞GOSTRONG YOUTH三支外隊，國內除地主隊國立北科附工外，邀請南山中學、泰山高中以及擁有馬來西亞在台選手的永平工商與萬能科大，8支參賽隊伍將進行為期五天共28場賽事，期待此次的國際交流為與會各隊帶來滿滿收穫。

體育署 泰山高中

延伸閱讀

HBL／籃球是共同語言 裁判父子檔合體吹哨

越簡單越時髦！adidas 新系列用極簡風 重塑籃球運動裝

台灣運彩玩法再創新 獲發明專利

PLG／周儀翔返母校送學弟球鞋 獲贈「武林之光」獎座

相關新聞

籃球／北科附工盃新南向邀請賽 1月3日3外隊來台競技

國立北科附工秉持深耕基層體育發展理念、並積極打造更優質體育環境，獲得教育部體育署經費補助，全新翻修活動中心，鋪設嶄新優質...

足球／曼聯81字冷淡告別C羅 外媒曝為何歐洲強隊不要他

葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）上個月和老東家曼聯鬧翻，直言沒有得到球隊尊重，雙方也在世界盃期間中止合約，近期更傳出將轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，曼聯昨日也正式向他告別。英國《泰晤士

舉重／藥檢未過 中國奧運3金得主呂小軍遭禁賽

國際檢測機構今天表示，曾奪下3面奧運舉重金牌的中國選手呂小軍，驗出對一種禁藥呈陽性反應，已暫時遭到禁賽

高球／總獎金350萬 富邦長春公開賽28日重燃戰火

台灣歷史最悠久的長春高球賽富邦長春公開賽，去年底因為新冠疫情嚴峻被迫停辦一年，今年疫情終於撥雲見日，賽事也將於本月28日...

足球／外媒曝C羅就是要去沙烏地！傳7年約總價高達456億

葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）曾在卡達世界盃期間，否認轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的傳聞，不過根據多家歐洲權威足球媒體報導，C羅已經與沙烏地球隊艾納斯達成協議，西班牙《馬卡報》更透露

花式游泳／水男孩成真 2024巴黎奧運可有男隊員

世界水上運動總會（World Aquatics）今天宣布，2024年巴黎夏季奧林匹克運動會將首次採納男性運動員參加花式游...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。