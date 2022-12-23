足球／曼聯81字冷淡告別C羅 外媒曝為何歐洲強隊不要他
葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）上個月和老東家曼聯鬧翻，直言沒有得到球隊尊重，雙方也在世界盃期間中止合約，近期更傳出將轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，曼聯昨日也正式向他告別。英國《泰晤士報》今日則撰文透露他遭歐洲球隊放棄的原因。
與C羅經紀人門德斯（Jorge Mendes）熟識的《泰晤士報》記者Duncan Castles指出，「C羅因為在世界盃2度被降為替補，導致形象受損。原本切爾西、馬德里競技、拜仁慕尼黑、多特蒙德、那不勒斯等隊都對他有興趣，不過因為他連續和曼聯及國家隊發生衝突，這些球隊都放棄爭取他加盟。」
曼聯昨日也正式在紙本刊物向C羅說告別，但整篇只有81個字，內容十分冷淡，「這位葡萄牙超級巨星兩度效力球隊期間，出賽436場攻入145球，幫助我們贏下3座英超冠軍、1座足總盃冠軍、2座聯賽盃冠軍、1座歐冠冠軍及1座世俱盃冠軍，他也在2008年拿下金球獎。」
Cristiano Ronaldo gave an 81 word send off to Manchester United fans in the match day programme against Burnley following his exit from the club. 🇵🇹 pic.twitter.com/tqNtTSMtrb— Football Daily (@footballdaily) December 22, 2022
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言