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足球／曼聯81字冷淡告別C羅 外媒曝為何歐洲強隊不要他

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙巨星C羅。 歐新社
葡萄牙巨星C羅。 歐新社

葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）上個月和老東家曼聯鬧翻，直言沒有得到球隊尊重，雙方也在世界盃期間中止合約，近期更傳出將轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，曼聯昨日也正式向他告別。英國《泰晤士報》今日則撰文透露他遭歐洲球隊放棄的原因。

與C羅經紀人門德斯（Jorge Mendes）熟識的《泰晤士報》記者Duncan Castles指出，「C羅因為在世界盃2度被降為替補，導致形象受損。原本切爾西、馬德里競技、拜仁慕尼黑、多特蒙德、那不勒斯等隊都對他有興趣，不過因為他連續和曼聯及國家隊發生衝突，這些球隊都放棄爭取他加盟。」

曼聯昨日也正式在紙本刊物向C羅說告別，但整篇只有81個字，內容十分冷淡，「這位葡萄牙超級巨星兩度效力球隊期間，出賽436場攻入145球，幫助我們贏下3座英超冠軍、1座足總盃冠軍、2座聯賽盃冠軍、1座歐冠冠軍及1座世俱盃冠軍，他也在2008年拿下金球獎。」

C羅

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