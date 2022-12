足球／曼聯81字冷淡告別C羅 外媒曝為何歐洲強隊不要他

葡萄牙巨星C羅納度(Cristiano Ronaldo)上個月和老東家曼聯鬧翻,直言沒有得到球隊尊重,雙方也在世界盃期間中止合約,近期更傳出將轉戰沙烏地阿拉伯聯賽,曼聯昨日也正式向他告別。英國《泰晤士報》今日則撰文透露他遭歐洲球隊放棄的原因。

與C羅經紀人門德斯(Jorge Mendes)熟識的《泰晤士報》記者Duncan Castles指出,「C羅因為在世界盃2度被降為替補,導致形象受損。原本切爾西、馬德里競技、拜仁慕尼黑、多特蒙德、那不勒斯等隊都對他有興趣,不過因為他連續和曼聯及國家隊發生衝突,這些球隊都放棄爭取他加盟。」

曼聯昨日也正式在紙本刊物向C羅說告別,但整篇只有81個字,內容十分冷淡,「這位葡萄牙超級巨星兩度效力球隊期間,出賽436場攻入145球,幫助我們贏下3座英超冠軍、1座足總盃冠軍、2座聯賽盃冠軍、1座歐冠冠軍及1座世俱盃冠軍,他也在2008年拿下金球獎。」

Cristiano Ronaldo gave an 81 word send off to Manchester United fans in the match day programme against Burnley following his exit from the club. 🇵🇹 pic.twitter.com/tqNtTSMtrb