高球／總獎金350萬 富邦長春公開賽28日重燃戰火

台灣歷史最悠久的長春高球賽富邦長春公開賽，去年底因為新冠疫情嚴峻被迫停辦一年，今年疫情終於撥雲見日，賽事也將於本月28日至30日在百年球場台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）重新點燃戰火。

今年比賽將由98位長春組與超級長春組選手以及6位業餘選手參賽，角逐350萬元總獎金（一般長春300萬元、超級長春50萬元），上屆比賽延長驟死賽靠再見博蒂氣走陳志忠的老淡水名將呂文德，今年也將尋求二連霸，同時也是個人第四座富邦長春公開賽冠軍。

多年來秉持「不只長春，更是傳承」宗旨，富邦長春公開賽是台灣長春巡迴賽年終壓軸大賽，今年也預計於26日舉行青少年傳承營，早上將由謝敏男、盧建順與呂文德等長春老將、搭配中生代的王偉軒與陳宇茹等人，與業餘小將們比賽互動；下午旅美好手潘政琮則將與謝敏男、盧建順、呂文德共同與小將們座談交流，進行老中青三代的高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20年，是富邦贊助時間最長的高球賽事。在多年努力下，富邦長春公開賽已成為亞洲年度高球盛事，有助於台灣高球與國際接軌，更促進台灣高球的世代傳承。

長期以來在培養青少年選手方面不遺餘力的台灣國寶級名將謝敏男則表示，台灣長春高爾夫巡迴賽20年前創立時，就與富邦集團及富邦長春公開賽結下了不解之緣，「富邦與我當初都希望能把餅做大，讓台灣的職業高球選手在年過半百後，還能繼續在人生的另一個階段尋求自我突破。富邦長春公開賽經過20個年頭後不但屹立不搖，也提供長春老將們一個絕佳的國際級表演舞台，更因為長期堅持不只長春、更是傳承的賽事宗旨而開枝散葉。」

今年TSPGA（台灣長春職業高爾夫協會）迄今為止舉辦的15場比賽中，呂文德雖然只打了11場，但其中有10場都打進前5名，包括三座冠軍與四次單獨或並列第二名，目前巡迴賽積分高居榜首。近況絕佳的他將全力尋求衛冕，並有機會拿下富邦長春公開賽的第四座冠軍。

出身新豐球場的林吉祥則是去年球季賞金榜的亞軍，本季15場比賽他寫下難得的全勤紀錄，除了9月上旬在老爺北區熱血傳承賽掄元，另外還有12場比賽都順利打進前十名，顯示這位昔日以「新豐巨砲」外號名震高壇的老將寶刀未老，是阻擋呂文德衛冕的勁敵之一。