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足球／外媒曝C羅就是要去沙烏地！傳7年約總價高達456億

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙巨星C羅。 歐新社
葡萄牙巨星C羅。 歐新社

葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）曾在卡達世界盃期間，否認轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的傳聞，不過根據多家歐洲權威足球媒體報導，C羅已經與沙烏地球隊艾納斯達成協議，西班牙《馬卡報》更透露，這是一筆7年合約，總價高達14億歐元（約新台幣456億）。

C羅在世界盃期間與英超曼聯解除合約，至今仍未公布動向，不過根據西班牙《馬卡報》報導，原先艾納斯與他簽下2年合約，年薪約2億歐元（約新台幣65億）。但現在合約長度將提高為7年，合約前2年擔任球員，後5年則擔任球隊推廣大使，以協助沙烏地阿拉伯爭取2030年世界盃主辦權。

C羅稍早也在個人IG更新動態，他在泳池中露出爽朗的笑容，可能已經揮別近期的陰霾，準備開啟職業生涯下一段旅程。

C羅曬出泳池照，露出爽朗笑容。 取自C羅IG
C羅曬出泳池照，露出爽朗笑容。 取自C羅IG

C羅

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