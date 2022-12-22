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睽違10年回歸 Red Bull平地花式單車賽加拿大好手奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
極限單車炫技舞台Red Bull Circle of Balance由加拿大選手普雷佛斯勇奪冠軍。圖／Red Bull提供
極限單車炫技舞台Red Bull Circle of Balance由加拿大選手普雷佛斯勇奪冠軍。圖／Red Bull提供

第五屆Red Bull Circle of Balance睽違10年後，於18日在美國紐奧良州重新盛大回歸，加拿大選手普雷佛斯（Jean William Prevost）在全球賽事擊敗來自各國的極限單車BMX選手、脫穎而出，一舉奪下冠軍寶座。

睽違10年重磅回歸的Red Bull Circle Balance，今年邀請了來自9個不同國家的16名選手在美國紐奧良州集結一堂，於500多名觀眾前以單車對尬，本次賽事也同步於Red Bull TV直播，讓全球觀眾見證這場極限單車盛事。比賽間高潮不斷，美國選手展現出置生死於度外的超狂技巧，歐洲選手帶來了獨創風格，而日本選手則在極限運動中展現了每個動作都到位的精準性。

決賽一役在加拿大選手普雷佛斯和日本選手Yu Katagiri之間展開，Katagiri以到位的動作控制展現出精準與敏捷的最佳狀態，普雷佛斯則利用現場空間進行高難度技巧秀，展示出力量和速度，也因此一舉奪冠，「能來到這裡並獲得冠軍就像是作夢一般，Red Bull Circle Balance 是我從小就準時收看，並且一直努力想進入的殿堂，而我今天辦到了。」

本次賽事邀請6位前職業平地花式單車手擔任評審，他們將依據選手原創性、難度、一致性、執行表現和風格進行評分。首席評審盧卡斯有感表示，「Red Bull Circle of Balance對極限單車發展有很深遠的影響，這項運動在這20年有很大的進步，過去被認為很困難的花式技巧現在已經變成基本發揮了。」

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