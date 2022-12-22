高球／總獎金500萬元 中國信託邀請賽29日澄清湖開打

今年台灣高球壓軸賽事，由中國信託商業銀行（簡稱中國信託銀行）主辦年度女子高爾夫賽事「2022中國信託邀請賽」，29日至31日一連三天於俗稱澄清湖球場的高雄高爾夫俱樂部開打，總獎金達500萬元，共64位女子高球好手齊聚，角逐后冠與獎金100萬元，三天賽事開放民眾免費入場，近距離為選手加油打氣，觀賽民眾更有機會抽電動機車、65吋液晶電視等多項好禮。

中國信託銀行連續11年舉辦女子高球賽事，「2022中國信託邀請賽」今年首度移師高雄舉行，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括盧曉晴、程思嘉、侯羽薔、侯羽桑、安禾佑等高球女將，將與謝瑀玲、吳佳晏等優秀選手一較高下。

除邀請球迷到場觀戰，30日、31日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託邀請賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞台灣年度壓軸高球盛事。

甫於今年轉為職業選手的姊妹檔侯羽桑、侯羽薔長期在美國拚戰，對於返台參與「2022中國信託邀請賽」感到相當期待與興奮，姊姊侯羽桑更帶回好消息，日前通過美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）資格考試，獲得明（2023）年LPGA參賽資格，妹妹侯羽薔則表示，高雄澄清湖球場具有挑戰性，期許自己能拿出最好的表現。

「2022中國信託邀請賽」亦獲企業夥伴共襄盛舉，「一桿進洞獎」由中華航空提供每位達標選手「台北羅馬豪華商務艙來回機票」一張及喜特麗提供價值100萬元廚具商品，鼓勵選手追求卓越。