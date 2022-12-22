台灣匹克球公開賽真理大學開打 9國好手齊聚競技

「2022台灣匹克球公開賽」今天於真理大學體育館舉行開幕儀式，這場為期3天的匹克球公開賽包含男女單打賽事、雙打賽、混雙賽及團體賽事，歡迎對匹克球有興趣的民眾可以前往位於淡水區美麗的真理大學校園觀賞球員精彩的表現。

此次匹克球公開賽由中華民國匹克球協會主辦，真理大學體育教學中心、台北市匹克球協會、新北市體育總會匹克球委員會、台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系等單位共同承辦，參賽選手分別來自日本、南韓、美國、加拿大、印尼、印度、新加坡、香港與台灣共九個國家。

今天開幕典禮現場嘉賓雲集，氣氛熱烈，新北市議員陳偉杰對於推廣全民運動不遺餘力，他同時也擔任新北市體總匹克球委員會主委一職，在致詞時說：「首先祝福每位選手都能獲得好成績之外，也希望未來匹克球運動也可深入各個社區成為全民運動，除此之外，也不忘提醒選手們比賽完畢一定要在淡水多玩幾天，體驗這個台灣著名的美麗小鎮。」

而提供場地的真理大學校長陳奇銘也期待所有選手享受競賽的過程，盡自己最大的全力，更歡迎所有與會貴賓以及選手有時間好好欣賞這座人文薈萃的百年學府。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵表示，這樣的大型賽事對於匹克球來說真的不容易，謝謝台北市匹克球協會、新北市匹克球協會的努力奔走，將不可能化為可能，當然更感謝真理大學提供如此優質的市內體育館，把世界各國熱愛匹克球的好手齊聚，協助匹克球在台灣的能見度與吸引更多熱愛運動的民眾一起加入。

陳朝鍵也邀請所有對匹克球有興趣的民眾直接前來淡水真理大學替選手們加油，或搜尋 Facebook 粉絲團【中華民國匹克球協會】，相關比賽訊息或精彩的活動照片將在此即時公佈。