足球／巴西足壇傳奇比利癌症惡化 耶誕節將在醫院度過
巴西足球傳奇比利（Pele）家人和醫療團隊今天表示，由於癌症惡化加上腎臟和心臟都有問題，他今年將在醫院度過耶誕節。
法新社報導，聖保羅（Sao Paulo）愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）表示，82歲的比利「需要更多與腎臟和心臟功能障礙相關的照護」。
院方還表示比利的癌症「惡化」，但未進入加護病房。
比利是許多人心目中史上最偉大的足球員，他11月29日在聖保羅住院，接受醫療團隊對他化療的重新評估。他2021年9月接受結腸腫瘤切除手術以來，一直在接受化療。
醫生還診斷出比利呼吸道感染。
比利的兩個女兒今天在Instagram表示，將在醫院與父親共度耶誕。她們寫道：「我們家裡的耶誕節已經暫停，出於各種原因，我們和醫生決定最好留在這裡，因為愛因斯坦醫院的新家人給我們所有的照顧！」
姊妹倆感謝球迷對比利的支持，也祝他們佳節愉快。
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