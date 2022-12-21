王子維確定異鄉過年 盼3站都能上頒獎台

2022年還沒結束，「羽球王子」王子維已放眼新年，他透露，明年1月將連續參戰3場比賽，就連農曆新年都確定會在異鄉度過，不過他期許自己：「3站都能站上頒獎台。」

王子維今天與馬來西亞羽球一哥李梓嘉一起受邀出席贊助商活動，活動結束後受訪被問到明年的第一戰，就是超級1000系列的頂級大賽馬來西亞羽球公開賽，王子維透露，他的心情是興奮並帶著期待。

事實上，王子維在今年10月中丹麥公開賽時，因上下智齒生長不同步，導致咬合時會咬到下方牙齦，讓他苦不堪言，甚至化膿發炎。他打完法國公開賽後返台治療，又因細菌感染反覆發炎，連東西都不太能吃，他開玩笑說：「有沒有發現我又瘦了一點。」

因為牙齒問題，王子維自11月起就沒再出賽，對於明年1月10日登場的馬來西亞公開賽，他顯得有些躍躍欲試，「已經練了2個月，也想把訓練的東西在大馬發揮一下。」

依照目前王子維的規劃，明年1月他將依序參加大馬、印度與印尼3場比賽，農曆新年將在印度和印尼度過，他說：「感覺不太一樣，不過也可以感受一下國外過年的氣氛，就算沒什麼感覺，我還有手機啊。」

這2年在國際賽場上，王子維的表現始終有些起伏，新的一年，他展現雄心與企圖心，也期許自己：「希望這3站都能站上頒獎台。」

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