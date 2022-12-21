路跑／螢光夜跑暌違3年回歸 明年4月大佳河濱公園鳴槍

國內知名大型夜跑賽事「PUMA螢光夜跑」暌違3年即將重磅回歸，以實體賽事面貌重返賽道，訂於明年4月15日於台北大佳河濱公園正式開跑，PUMA也將以熱力十足的賽事氛圍及更完善的跑者服務帶給廣大跑者們更加專業的參賽新體驗，結合NihgtRun夜跑主題讓市民跑者們一掃疫情期間的抑鬱，跑進河岸光景享受夜跑無窮樂趣。

過去3年在新冠疫情的影響下，PUMA螢光夜跑為防範疫情擴大而取消實體賽事，今年將揮別陰霾重返賽道，與過往不同的是，今年將以個人報名先搶先贏制模式重啟，23日中午12點開放網路報名，開放21K及10K專業賽程，6千位名額額滿截止，今年賽事也提供跑者更專業的參賽新體驗，特別與BraveLog運動趣平台合作，新增更加完善的動態即時成績服務，選手位置、成績預測全部掌握。

另外，成績呈現方式也將與過往不同，2023PUMA螢光夜跑將新增年齡分層統計，並實施賽道詳細分段記錄模式，提供跑者賽道上不同距離點的詳細資料，達到更完整的成績整合。針對選手們的強大後盾親友加油團也提供選手即時動態跑馬軌跡以及精準成績預測服務，不管要替選手加油或者捕捉比賽即時畫面的加油團們，只要打開網頁就能確切掌握選手位置，即使在場外加油也儀式感十足。

PUMA螢光夜跑不可或缺的就是螢光關鍵重頭戲，2023年將持續結合螢光概念提供熱情奔放且舒適的跑步環境給跑友們，不僅賽事起終點將延續深獲跑友好評的螢光拱門設計，更搭配鳴槍舞台燈光與音樂來營造熱鬧氛圍，讓每一位跑友能有更強烈的視覺效果與最佳夜跑體驗。

此外，PUMA螢光夜跑持續追求路線最佳化，讓跑友享受台北城市美景環繞的絕佳夜跑環境，更讓全世界的跑友們感受台灣城市路跑之美。將於大佳河濱公園舉辦，正式賽道路線長度為21.6公里與10公里，提供跑友們媲美國際賽會的詳盡數據紀錄，在穿梭台北夜晚人文美景及指標景點的同時，感受螢光夜跑不斷進步創新的無限動力。

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