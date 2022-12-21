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羽球／相隔3年訪台難忘滷肉飯 李梓嘉盼大馬公開賽留冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
大馬男單一哥李梓嘉（右）相隔三年再度來台。記者劉肇育／攝影
大馬男單一哥李梓嘉（右）相隔三年再度來台。記者劉肇育／攝影

相隔3年再度來台已成為世界羽球男單的二把手，馬來西亞羽球一哥李梓嘉在今天舉行見面會，並與「羽球王子」王子維一同與民權國小羽球隊進行表演賽，對於明年開季的首場賽事就將是BWF超級1000的馬來西亞公開賽，身為地主的李梓嘉也直言希望能將冠軍留下。

今年初退出馬來西亞國家隊，並在亞錦賽與泰國公開賽拿下冠軍的李梓嘉，在10月世界排名來到生涯新高的第2名，近日他也相隔3年多再度訪台，並在羽球品牌邀請下舉行見面會。

對於暌違多時再度訪台，李梓嘉透露，過去來台參加台北公開賽時期就被台灣美食深深吸引，包括饒河夜市與西門町都是他收穫美食的好去處，「我很喜歡鳳梨酥、滷肉飯和奶茶，之前還有麻煩朋友幫忙帶鳳梨酥到丹麥給我。」

回顧過去一年個人表現，李梓嘉坦言離開國家隊對於他來說確實是生涯的一大改變，不過他也坦言當時自己在訓練上已經找不到突破點，因此才回決定離開國家隊，希望自己能出來闖一闖、尋找突破。

儘管世界排名已經來到世界第2名，但李梓嘉也透露對於個人表現還並不滿意，尤其是表現起伏較大的問題，這也讓他期許明年能夠有所改善，「今年雖然打出好成績，但我希望明年能夠保持下去，證明自己是實實在在在世界第2的位置，而不是因為參加的比賽很多。」

BWF明年首場比賽就是在馬來西亞舉行的超級1000大馬公開賽，身為地主的李梓嘉也直言希望能將冠軍留下，「每一個選手都想在自己國家、粉絲面前奪冠，這是目標之一，但同時也希望自己能夠輕鬆享受打這比賽。」

羽球 王子維

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