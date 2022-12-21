羽球／耶誕節前合體 麟洋配和球迷過節

東京奧運奪金的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧組合」盧敬堯／楊博涵，耶誕前夕再合體，眾球星24日將現身台北體育館，和球迷們提前過耶誕佳節。

由品牌舉辦的耶誕帥閃球星見面會，出席球星包括「麟洋配」、「楊肉盧」，以及男單新星蘇力揚和林俊易，加上女將宋碩芸和余芊慧，眾球星周六下午1點將齊聚台北體育館。

活動當天將由Yonex台灣贊助的「一線入魂全國羽球錦標賽」比賽現場隨機挑選球迷與球星們進行對打，讓球迷除了能近距離欣賞國手頂尖球技，更有機會在場上與國手們搭配與挑戰；表演賽後球星也會在場邊擔任客座教練，提供參賽者專業的技術指導，作為球迷特別的耶誕禮物。

快閃活動尾聲還有簽名會和球星QA問答，陪球迷共度耶誕節前的美好周末。

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