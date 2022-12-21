網球／前英國球王墨瑞願繼續參賽 但若再負重傷就退休
生涯拿過3座大滿貫冠軍的英國網球名將墨瑞（Andy Murray）矢言，只要身體狀況保持得當，就會繼續參賽；但他也說，若再一次「嚴重受傷」，就從網壇退休。
路透社報導，曾為世界球王的墨瑞目前在世界職業網球協會（ATP）榜上排第49名，他先前數度受傷，曾於2018年、2019年接受髖部手術。
35歲的墨瑞說：「如果我的身體狀態良好，還能一直參賽，我會繼續打球。但以我現在的年紀和現有的問題，我沒辦法預見那麼遠的事情。如果再一次嚴重受傷，我可能不會想要復出。」
下屆澳洲網球公開賽將於2023年1月16日到29日舉行。墨瑞說，他的狀態已有所好轉。
墨瑞在今年澳網早早於第2輪出局。他說：「我在佛羅里達州待了3週，讓身體恢復正常，為比賽做些功課，都很順利。」
他還說：「我的狀態肯定比先前好。我在健身房做了不少鍛鍊，試著稍微增強耐力和精力，希望對明年有幫助。」
墨瑞將加入蘇格蘭隊，在21日、22日於亞伯丁（Aberdeen）舉行的「英國內戰」（Battle of the Brits）表演賽中對上英格蘭。
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