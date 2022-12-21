足球／國中就當南北通勤族 企甲最年輕進球員獲3年合約

台北競技俱樂部（AC Taipei）在今天宣布與自家青訓系統出身的球員，目前還就讀東山高中的黃偉傑簽下3年合約，對於國中開始就從台南每周末搭高鐵往返台北練球，到現在獲得生涯首張球員合約，黃偉傑直言對於他來說是相當大的肯定。

國小三年級時因為喜歡足球而透過選拔加入台南勝利國小足球隊的黃偉傑，國小畢業後選擇了不走上傳統的校隊與體育班體系，而是在母親的協助下找到了在台北的陳信安足球學校，希望在繼續踢球的前提下也能兼顧課業，不過付出的代價就是每周末必須搭乘高鐵往返台南與台北進行練球。

國中畢業後黃偉傑也順利考取台北市東山高中，結束了三年「通勤」日子，並且成為台北競技俱樂部不可或缺的戰力，15歲時他就登上乙級聯賽舞台，並在今年跟隨球隊升上企甲聯賽，今年10月他更踢進個人在聯賽的首顆進球，以17歲又309天的年齡，創下聯賽最年輕進球員紀錄。

而今天台北競技俱樂部也宣布與黃偉傑簽下3年合約，成為球隊青訓體系發展的重要性指標，對於簽下足球生涯首張合約，黃偉傑坦言心情相當雀躍又覺得備受肯定，身為英超曼城球迷的他也喊話，希望明年能夠至少在企甲聯賽踢進4球，並在國內踢出成績後有機會挑戰旅外。

對於國中時選擇不走校隊、體育班系統，而是踏上在國外相當常見的俱樂部青訓系統來延續足球生涯，黃偉傑坦言希望兼顧課業與訓練是最大考量，明年將參與學測的他也直言希望能考取輔大企管系，在專注踢球之外也能學到其他專長。

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