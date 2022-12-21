柔道／楊勇緯本季豐收6獎牌 亞運盼突破個人最佳成績

「柔道男神」楊勇緯本季7場賽事共獲1金2銀3銅，在結束賽季封關戰後將返台休息、備戰明年比賽，放眼明年杭州亞運，他今天透過新聞稿表示，盼能突破2018年銅牌的個人最佳成績。

楊勇緯今年賽季最後一戰前往以色列，參加國際柔道總會（IJF）世界巡迴賽年度封關戰的耶路撒冷大師賽，這項賽事僅邀請各量級世界排名前36名的選手參加，積分僅次於世界錦標賽。

楊勇緯昨天在耶路撒冷大師賽男子60公斤級銅牌戰擊敗19歲的喬治亞選手薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）奪銅，包括這面銅牌在內，楊勇緯今年共參與7場賽事，累計1金2銀3銅佳績，幾乎是奪牌保證，唯一1場空手而歸的比賽就是12月初的東京大滿貫賽。

楊勇緯昨天在耶路撒冷大師賽4強戰與日本選手永山龍樹狹路相逢，他開賽就積極進攻，雙方一路僵持到黃金得分制，最終雖未能取得對戰首勝，但楊勇緯表示，已能慢慢掌握永山龍樹的破綻，也多次做出有效進攻，「都是這次有所進步的地方」。

楊勇緯11月中曾前往日本移地訓練，除了精進原本擅長的寢技外，搶手技巧也多了許多變化，並針對立技進行加強，期待能讓自己的進攻更加全面。此外，楊勇緯也針對自身問題進行調整，在這次比賽中收到不錯的成效，「希望能記住這個感覺，讓表現越來越好。」

楊勇緯在東京奧運奪銀後，歷經奧運洗禮，在心態和技術上都更加成熟，他在耶路撒冷大師賽告一段落後將返台與家人團聚，在過短暫的休賽季好好休息，以更好的狀態投入明年賽季。

明年7月及9月分別有因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年的成都世界大學運動會以及杭州亞洲運動會，楊勇緯也為自己設訂目標，他表示，將尋求突破2018年亞運銅牌的個人最佳成績，朝著2024年巴黎奧運的殿堂穩步前行。

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