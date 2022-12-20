擊劍／輔大盃、合豐盃、第二次少年排名賽 三賽事12月熱鬧登場

為推廣擊劍活動、培養擊劍人才，許多賽事也在近期陸續展開。其中有辦了長達26屆，以團體賽爲主的輔大盃，111全國第二次少年排名賽，以及於林口高中舉辦，吸引近800人次參加的2022第二次合豐盃，以上擊劍

2022-12-20 22:40