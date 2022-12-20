快訊

郭台銘母親想打BNT次世代疫苗卻打不到 莊人祥回應了

台鐵工會揚言春節「回家吃團圓飯」 交通部晚間急回應

擊劍／輔大盃、合豐盃、第二次少年排名賽 三賽事12月熱鬧登場

聯合新聞網／ 綜合報導
左1陳韋婷教練與選手們合影。（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）
左1陳韋婷教練與選手們合影。（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）

為推廣擊劍活動、培養擊劍人才，許多賽事也在近期陸續展開。其中有辦了長達26屆，以團體賽爲主的輔大盃，111全國第二次少年排名賽，以及於林口高中舉辦，吸引近800人次參加的2022第二次合豐盃，以上擊劍賽事均在12月份熱鬧登場。

台南媽媽與陳韋婷教練組團參加輔大盃。（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）
台南媽媽與陳韋婷教練組團參加輔大盃。（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）

輔大盃國小組團體隊伍合影。（齊天擊劍提供）
輔大盃國小組團體隊伍合影。（齊天擊劍提供）

女銳小選手合影。（齊天擊劍提供）
女銳小選手合影。（齊天擊劍提供）

選手劉宇樂（合豐盃男銳金牌與林伯翔教練。（讀者提供）
選手劉宇樂（合豐盃男銳金牌與林伯翔教練。（讀者提供）

選手參加輔大盃合影（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）
選手參加輔大盃合影（winnie 為妳x擊劍運動空間提供）

撼動擊劍鄧教練與選手合影。（讀者提供）
撼動擊劍鄧教練與選手合影。（讀者提供）

選手參加輔大盃合影（齊天擊劍提供）
選手參加輔大盃合影（齊天擊劍提供）

中日混血兒選手劉家蒨（合豐盃女銳銀牌）與懷生國中李冠宥教練。（讀者提供）
中日混血兒選手劉家蒨（合豐盃女銳銀牌）與懷生國中李冠宥教練。（讀者提供）

林口

相關新聞

空手道／亞洲錦標賽 谷筱霜擊敗日本名將奪生涯首金

2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗...

擊劍／輔大盃、合豐盃、第二次少年排名賽 三賽事12月熱鬧登場

為推廣擊劍活動、培養擊劍人才，許多賽事也在近期陸續展開。其中有辦了長達26屆，以團體賽爲主的輔大盃，111全國第二次少年排名賽，以及於林口高中舉辦，吸引近800人次參加的2022第二次合豐盃，以上擊劍

柔道／楊勇緯連闖2關 挺進耶路撒冷大師賽4強

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在年度封關戰、耶路撒冷柔道大師賽男子60公斤級連闖2關、挺進4強，將和日本名將永山龍樹爭搶決賽...

高球／總獎金500萬！台哥大女子公開賽5冠軍同台拚冠

台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，...

蟲蟲以約克維奇命名、沙漠成滑雪場 2022體壇5大奇聞趣事

過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球體育賽程，冬季奧運、世界盃足球賽和橄欖球聯賽等新舊賽事通通擠...

游泳／奧運國手當大使 推廣水域安全

即將告別2022年，體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」，由東京奧運游泳國手黃渼茜、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。