擊劍／輔大盃、合豐盃、第二次少年排名賽 三賽事12月熱鬧登場

為推廣擊劍活動、培養擊劍人才，許多賽事也在近期陸續展開。其中有辦了長達26屆，以團體賽爲主的輔大盃，111全國第二次少年排名賽，以及於林口高中舉辦，吸引近800人次參加的2022第二次合豐盃，以上擊劍賽事均在12月份熱鬧登場。
2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗...
為推廣擊劍活動、培養擊劍人才，許多賽事也在近期陸續展開。其中有辦了長達26屆，以團體賽爲主的輔大盃，111全國第二次少年排名賽，以及於林口高中舉辦，吸引近800人次參加的2022第二次合豐盃，以上擊劍
台灣「柔道男神」楊勇緯今天在年度封關戰、耶路撒冷柔道大師賽男子60公斤級連闖2關、挺進4強，將和日本名將永山龍樹爭搶決賽...
台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，...
過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球體育賽程，冬季奧運、世界盃足球賽和橄欖球聯賽等新舊賽事通通擠...
即將告別2022年，體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」，由東京奧運游泳國手黃渼茜、...
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