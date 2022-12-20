柔道／楊勇緯連闖2關 挺進耶路撒冷大師賽4強
台灣「柔道男神」楊勇緯今天在年度封關戰、耶路撒冷柔道大師賽男子60公斤級連闖2關、挺進4強，將和日本名將永山龍樹爭搶決賽門票。
在以色列舉行的2022耶路撒冷柔道大師賽，是柔道巡迴賽當中，賽事積分僅次世界錦標賽的頂級大賽，也是今年賽季的最後一戰，楊勇緯今天首輪輪空，次輪在黃金得分制靠著橫四方固擊敗韓國選手全昇範，8強亞塞拜然對手胡塞諾夫（Karamat Huseynov）因犯規失格，讓他順利躋身4強。
楊勇緯今年曾在蒙古烏蘭巴托大滿貫賽遭遇永山龍樹，可惜以些微之差吞敗，稍晚楊勇緯除尋求對戰首勝，也期望可以拿下壓軸金牌戰門票。
至於「柔道女王」連珍羚今天在女子57公斤級同樣連過2關、殺進4強，將與法國好手西西克（Sarah-Leonie Cysique）對決角逐金牌戰入場券。
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