高球／總獎金500萬！台哥大女子公開賽5冠軍同台拚冠

台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，這是國內疫情解封後舉辦的第一場國際級的女子高球賽，暌違近2年的外籍選手回歸，5位歷屆冠軍泰國女將普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng）、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩將首度同台，在總獎金5百萬台幣的年終大賽一覺高下。

年終大賽祭出高規格獎金，台巡賽年度獎金排名前20的好手幾乎全員到齊，總共有國內外102名職業高球女將與業餘好手競逐，爭霸法藍瓷冠軍獎盃。

今天賽前記者會和職業業餘配對賽先登場，台灣大哥大董事長蔡明忠現身開球儀式，為配對賽開出漂亮的第一桿。蔡明忠表示，台灣大哥大連續6年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，累計提供總獎金達2600萬，希望以企業棉薄之力，為台灣高球體壇盡一份心力，期許透過每年舉辦這場大型國際級賽事，成為國內年輕選手通往國際舞台的前哨，同時盼長年於各國征戰的台灣選手回到故鄉發光發熱，相約2024年巴黎奧運。

5位歷屆冠軍女將普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸和徐薇淩今天記者會先禮後兵，徐薇淩笑說：「自己上次奪冠是2021年，時間最接近，手感最好。」李旻期待將2018年奪冠的比賽內容「複製貼上」，林善葳目標為2019年台灣大冠軍獎盃找個伴，彼此互別苗頭，較勁意味濃厚。

徐薇淩今年LPGA賽季總計參加了23場比賽，雖然未能像去年一樣再添一座LPGA冠軍，但仍在6月中旬的梅傑爾LPGA精英賽拿下全年個人最佳的並列第9名。錢珮芸上屆比賽由於剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽後返台隔離，因此無法前來衛冕，但最後仍順利取得LPGA球季入場券，今年8月的ISPS Handa世界邀請賽拿下台將今年LPGA最佳的並列第4名，也是本周冠軍的熱門人選。

台灣大哥大女子公開賽在完成前兩輪比賽後將取成績排名前50與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽，台灣大哥大YouTube頻道及博斯高球二台將直播後兩輪賽事。 5位歷屆冠軍女將林善葳（左起）、錢珮芸、徐薇淩、李旻與普洛依薔普於記者會上，誓言摘下首二冠，成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人。圖／樺暉整合行銷提供

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