快訊

代購Costco狂搬退燒藥寄大陸引公憤 在美華人怒：過分了

失聯23天！張勝豐首發聲認被救回：身心被折磨到極致

中華郵政明起調升存款利率 1年定儲機動利率漲至1.435%

高球／總獎金500萬！台哥大女子公開賽5冠軍同台拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣大哥大董事長蔡明忠（中）與多位貴賓及與賽選手在開球儀式中合影留念。圖／樺暉整合行銷提供
台灣大哥大董事長蔡明忠（中）與多位貴賓及與賽選手在開球儀式中合影留念。圖／樺暉整合行銷提供

台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，這是國內疫情解封後舉辦的第一場國際級的女子高球賽，暌違近2年的外籍選手回歸，5位歷屆冠軍泰國女將普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng）、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩將首度同台，在總獎金5百萬台幣的年終大賽一覺高下。

年終大賽祭出高規格獎金，台巡賽年度獎金排名前20的好手幾乎全員到齊，總共有國內外102名職業高球女將與業餘好手競逐，爭霸法藍瓷冠軍獎盃。

今天賽前記者會和職業業餘配對賽先登場，台灣大哥大董事長蔡明忠現身開球儀式，為配對賽開出漂亮的第一桿。蔡明忠表示，台灣大哥大連續6年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，累計提供總獎金達2600萬，希望以企業棉薄之力，為台灣高球體壇盡一份心力，期許透過每年舉辦這場大型國際級賽事，成為國內年輕選手通往國際舞台的前哨，同時盼長年於各國征戰的台灣選手回到故鄉發光發熱，相約2024年巴黎奧運。

5位歷屆冠軍女將普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸和徐薇淩今天記者會先禮後兵，徐薇淩笑說：「自己上次奪冠是2021年，時間最接近，手感最好。」李旻期待將2018年奪冠的比賽內容「複製貼上」，林善葳目標為2019年台灣大冠軍獎盃找個伴，彼此互別苗頭，較勁意味濃厚。

徐薇淩今年LPGA賽季總計參加了23場比賽，雖然未能像去年一樣再添一座LPGA冠軍，但仍在6月中旬的梅傑爾LPGA精英賽拿下全年個人最佳的並列第9名。錢珮芸上屆比賽由於剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽後返台隔離，因此無法前來衛冕，但最後仍順利取得LPGA球季入場券，今年8月的ISPS Handa世界邀請賽拿下台將今年LPGA最佳的並列第4名，也是本周冠軍的熱門人選。

台灣大哥大女子公開賽在完成前兩輪比賽後將取成績排名前50與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽，台灣大哥大YouTube頻道及博斯高球二台將直播後兩輪賽事。

5位歷屆冠軍女將林善葳（左起）、錢珮芸、徐薇淩、李旻與普洛依薔普於記者會上，誓言摘下首二冠，成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人。圖／樺暉整合行銷提供
5位歷屆冠軍女將林善葳（左起）、錢珮芸、徐薇淩、李旻與普洛依薔普於記者會上，誓言摘下首二冠，成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人。圖／樺暉整合行銷提供

LPGA 徐薇淩 李旻

延伸閱讀

TLPGA／緯創女子高球賽首輪 6人並列領先

高球／LPGA資格考 侯羽桑、李旻過關

曾改編動畫獲口碑 《英雄聯盟》由台灣大哥大獲台灣代理權

高球／國策顧問、裙襬搖搖隊員秦嘉鴻 獲頒日本重要文化獎項「東久彌宮文化褒賞」

相關新聞

空手道／亞洲錦標賽 谷筱霜擊敗日本名將奪生涯首金

2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗...

高球／總獎金500萬！台哥大女子公開賽5冠軍同台拚冠

台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦的台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，明天將在東華高爾夫球場點燃戰火，...

蟲蟲以約克維奇命名、沙漠成滑雪場 2022體壇5大奇聞趣事

過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂全球體育賽程，冬季奧運、世界盃足球賽和橄欖球聯賽等新舊賽事通通擠...

游泳／奧運國手當大使 推廣水域安全

即將告別2022年，體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」，由東京奧運游泳國手黃渼茜、...

空手道／谷筱霜亞錦賽摘金 教練讚進化成「金銅玉女」

連3屆亞錦賽摘銅，谷筱霜的教練曾麗如曾虧愛徒是「銅流合汙」，今年谷筱霜在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級總算如願奪金，曾麗...

足球／草根足球節不畏寒流 168名小球員動起來

2022卡達世足盃圓滿落幕，在全世界對足球持續狂歡之餘，近幾年積極推廣足球的淡水足球協會17日在真理大學體育館舉辦草根足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。