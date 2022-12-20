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游泳／奧運國手當大使 推廣水域安全

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」。圖／體育署提供
體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」。圖／體育署提供

即將告別2022年，體育署今天辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」，由東京奧運游泳國手黃渼茜、亞奧運國手卓承齊擔任活動宣傳大使，一同宣導水域安全的重要。

卓承齊分享自己的游泳能力和水中自救經驗，強調水中自救之重要性；去年東奧游泳國手黃渼茜，今天也扮演稱職宣傳大使，宣導學生與家長到開放式水域應遵守注意相關事項。

體育署從109年起推出4年的學生水域安全水安鑽石計畫，訂有三大目標，包括「降低學生溺水死亡率、保障學生生命權」、「學生水域安全智能化、提高學生親水率」、「強化學生水域安全知能」，今天透過記者會呈現計畫成果及明年展望規劃，並向社會大眾持續宣導學生水域安全的重要性。

學生水域安全鑽石計畫從110年開始，今年共計辦理30場次「校園水域安全教育教學資源」推廣活動，也致力於推動學生游泳與自救教學，修正「全國中、小學學生游泳與自救能力基本指標」，也在今年透過辦理19場次線上說明會，與體育教師、教練說明指標修正的重點及內容，共計有4137人次觀看。

因應新冠病毒疫情，體育署修訂及製作各類型「學生水域安全教育智能科技教材」，製作影片和微電影，透過多元方式宣導。體育署表示，全台受到疫情影響，下水操作課程難以落實，但有了數位教材的幫助之下讓學生們能透過情境的教學吸收水域安全的知識，達到降低學生溺水意外的發生，也特別感謝一同參與協助執行學生水域安全鑽石計畫的台灣大學、台北市立大學、國立高雄科技大學和台灣體育運動管理學會，一起透過產、官、學力量，共同提升學生水域安全知識。

體育署 卓承齊 黃渼茜

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