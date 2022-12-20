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空手道／亞洲錦標賽 谷筱霜擊敗日本名將奪生涯首金

中央社／ 台北20日電
谷筱霜勇奪空手道亞錦賽女子五十公斤級銅牌。圖／取自中華空手道協會粉絲團 曾思儒
谷筱霜勇奪空手道亞錦賽女子五十公斤級銅牌。圖／取自中華空手道協會粉絲團 曾思儒

2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。

在烏茲別克塔什干舉行的2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，今天進行各組冠軍賽，谷筱霜開賽短短2秒，就靠著一記上段勾踢取得3比0領先，最後也順利守成，擊敗去年世錦賽金牌得主宮原美穗，如願摘金。

世錦賽 谷筱霜 亞運

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