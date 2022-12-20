空手道／亞洲錦標賽 谷筱霜擊敗日本名將奪生涯首金

2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。

在烏茲別克塔什干舉行的2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，今天進行各組冠軍賽，谷筱霜開賽短短2秒，就靠著一記上段勾踢取得3比0領先，最後也順利守成，擊敗去年世錦賽金牌得主宮原美穗，如願摘金。

商品推薦